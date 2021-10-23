好萊塢影星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）昨(22日)在新墨西哥州拍攝新片《Rust》驚傳失手用道具槍傷人意外，造成一死一傷悲劇，事後工作人員透露亞歷鮑德溫情緒潰堤，反問道具組為何會提供他真槍。而稍早警方初步調查出爐，亞歷鮑德溫當下持有是安全的「冷槍」，他扣下板機後才發現裡面有實彈。

亞歷鮑德溫今早打破沉默，對這樁悲劇直言：「無法用言語表達我的震驚和悲傷」，據知當時他只開了一槍，先貫穿攝影指導哈里娜哈欽斯（Halyna Hutchins），接著傷及導演喬爾蘇扎（Joel Souza），造成前者送醫不治，後者一度進入加護病房，亞歷鮑德溫當時也愣住，直說活了一輩子還沒用過裝過真彈的槍枝，更問工作人員：「為什麼會給我裝著真的子彈的槍？」

亞歷鮑德溫拍片現場。（圖／達志影像）

據外媒報導，亞歷鮑德溫拍片時，助理導演曾提醒他拿的是沒有實彈的安全道具槍，也就是「冷槍」，直到亞歷鮑德溫開火的瞬間才發現有實彈，而據警方書面的搜索票中尚未確認道具槍裡確實裝了何物，聖塔菲郡警長辦公室發言人回應，會持續訪談目擊者，目前調查重點為槍中被裝了何物以及如何裝上去的，另外，根據助理導演的說詞，他當下遞槍給亞歷鮑德溫時並不知道內裝有實彈。

《CNN》則公開當時片場報案電話錄音，工作人員表示：「我們有兩個人在拍攝電影時被道具槍擊傷，需要及時救援」，報案工作人員更說，前一刻大家都在彩排，直到聽到槍響眾人急忙跑開避難。對此事件，警方尚未對任何人提出任何指控，但已對片場發出搜索令，將在本周末進行全面蒐證檢查，盼盡早釐清真相。