台中市一名駕駛車子在車路熄火後發不動，卡在路中央動彈不得，員警合力徒手將車輛推移至路旁，成功化解的窘境。（民眾提供／盧金足台中傳真）

臺中市一名陳姓民眾日前才保養的車子，不料卻在行經派出所前，車子突然熄火發不動，卡在路中央動彈不得，由於路幅狹小，占據一個車道，往來車輛紛紛閃避，行經的員警立即上前察看，駕駛強調絕對不是故意違規，為避免衍生交通事故，請駕駛於車內操作方向盤，合力徒手將車輛推移至路旁，成功化解險境。

臺中市警察局第四分局春社派出所所長邱柏昌、警員謝昊哲執行巡邏勤務，行經忠勇路2號時見一臺自小客車停在路中央閃著閃黃燈，由於現場路幅狹小，占據一個車道，往來車輛紛紛閃避，險象環生。

員警立即下車察看，31歲陳姓駕駛表示，車子熄火後發不動，卡在路中央動彈不得，並再三強調絕對不是故意違規。

為避免衍生交通事故，員警請駕駛於車內操作方向盤，合力徒手將車輛推移至路旁，成功化解民眾的窘境。

陳姓駕駛向員警表示，前一天車輛才送去保養，對於突然遇到拋錨故障，百思不得其解，看到警察輕拍車窗上前關心，一時之間意會不過來，以為自己車輛違停路中要被開單，欲解釋之際，警察就出「手」相助。

不僅及時化解尷尬狀況，員警還提醒駕駛若遇到車輛故障，務必冷靜，記得打開車輛閃光黃燈，放置警告標誌警示後方車輛，避免後車追撞之可能。

駕駛對於員警的熱心及再三叮嚀表示「長知識了，這回上了一堂交通安全駕駛課程」。

春社派出所所長邱柏昌呼籲，駕駛人上路前務必先行檢視車輛狀況及查詢路況，避免一時不察，發生受困窘況。

若遇到車輛拋錨時，應盡可能往路邊停靠並擺設三角錐警示牌，提醒路過車輛放慢速度，確保自身與其他用路人安全。