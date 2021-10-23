新北市雙溪區虎豹潭16日發生6死落水意外，搜救行動持續6日，於21日尋獲最後一名失蹤者劉小妹，搜救行動才終於結束。新北市消防局第六大隊今（23日）在臉書上傳一部影片，向過去六日投入搜救的無名英雄致謝，還原山洪暴漲的驚險瞬間，細數救災的點點滴滴。
新北市消防局第六大隊幕僚於23日上午於臉書上傳虎豹潭救災紀實影片，影片的開頭提及，16日下午4時許獲報稱有多人遭到暴漲的山洪沖走，消防人員立即出動，於現場成立救災指揮所，畫面中，土黃的溪水淹沒步道，不停湧現暴量水流，溪流高度達到5公尺，已遠遠超過成人高度，完全逃不出。
影片提及，獲報該日搶救出25名受困民眾，但還有4大2小失聯，雙北市長均趕赴現場坐鎮了解情形，無奈夜色加深、水流湍急，直至深夜沒尋到人；第2日搜救人員破曉就出動，集結所有人力尋到了4人。
影片續說，後續的兩日搜救行動不管範圍如何擴大，都找不到最後2位失蹤的小妹妹，搜救人員日日都會前往地方上的媽祖廟祈求能盡快尋獲2名小妹妹，也持續調整搜救重點，接著字幕寫上，「或許是大家的努力感動了上天，分別在第5天與第6天接續尋獲了2名小妹妹」，以此影片向參與救災行動的所有人致上最高謝意。
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