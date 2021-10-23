交通部21日宣布基隆捷運與台鐵分道揚鑣，蔡英文總統當初宣布花82億元蓋的基隆輕軌變成425億元的基隆捷運，台北市長柯文哲痛批大騙局，更是他與民進黨分手的主因。柯23日於臉書再開轟，基隆人應該憤怒，交通部不負責任又不敢承擔，4年半以來報告在哪裡？

柯文哲表示，蔡總統4年前隆重宣布斥資80億蓋基隆輕軌，4年通車到南港，這是前瞻計畫第一炮，蔡總統2017年3月17日指出「我們會善用台鐵的路軌，行駛最先進的輕軌捷運，提出具體的推動時間表，未來每3個月檢查進度…」還標榜是國內首創的輕軌系統。

台北市長柯文哲痛批基隆捷運是大騙局，基隆人應該憤怒，交通部不負責任又不敢承擔，4年半以來報告在哪裡？（摘自柯文哲臉書／張穎齊台北傳真）

柯說，如今4年半過去了，基隆輕軌沒有開工，改名基隆捷運，經費暴增到400億元以上，且路線要變，這意味可行性評估和環評都要重做，打掉重練。

「基隆人應該憤怒！」柯炮轟，從基隆快鐵到輕軌到捷運，路線6年5變，交通部還說是跟台北、新北、基隆3位市長討論完的結果，不負責任又不敢承擔，他要請問交通部，不管是輕軌或捷運，最重要的八堵到基隆路段，到底要共軌或分開？如果不共軌，哪裡來空間再蓋軌道？

柯指出，蔡總統4年半前公開稱，政院和交通部要針對系統、車站及後續營運，提出更詳細更具體的時間表，每3個月檢查進度，所以算一算，現在該已有18次，報告在哪裡？「用4年半，把騙局升級成更大的騙局！」