延續去年10月秋冬勸募捐血300多袋的好成績，中華民國食品流通商業同業公會全國聯合會暨台灣食品發展協會，今（23）日上午在台中捐血中心再度舉辦「捐血一袋 愛心一代 食在很棒」公益活動，今年募集目標挑戰500袋熱血，只見一早就出現排隊捐血人潮，民眾踴躍響應捐熱血！

中華民國食品流通商業同業公會全國聯合會暨台灣食品發展協會理事長賴立彪表示，受到疫情等因素影響，今年挽袖捐血的人數大幅降低，導致捐血中心血庫短缺，隨著農曆年節的腳步接近，必須儲存足夠的血液庫存量，才能供應醫院及傷病患使用。因此，今日再度號召會員在台中捐血中心舉辦「捐血一袋 愛心一代 食在很棒」公益活動，希望能鼓勵民眾踴躍捐出熱血！ 賴立彪還開心表示，該協會決議通過將捐贈一輛市價680萬元的捐血車，贈送給台中捐血中心，「希望能在未來的2-3年內完成捐贈目標」！

賴立彪說，最近流感正流行，公共場合務必配戴口罩、勤洗手，才能成功捐血，希望捐血觀念能代代傳遞，並且養成定期捐血的好習慣，不僅幫助別人，更能保障自己。

今日只要捐血成功的民眾，即可獲贈協會贈送的限量福袋、袋袋超值，賴立彪邀請台中民眾踴躍響應挽袖捐熱血!