地牛翻身！中央氣象局在今年上午11時16分時發布災防告警，提醒民眾「慎防強烈搖晃」。依地震報告指出，該地震在花蓮縣政府北北東方8.9公里，位於花蓮縣近海；地震深度達25.8公里，規模則為5.3，最大震度在花蓮縣地區達4級。