地牛翻身！花蓮震度4級 11:442021/10/23 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 依地震報告指出，該地震在花蓮縣政府北北東方8.9公里 ，位於花蓮縣近海。（氣象局提供／林良齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！中央氣象局在今年上午11時16分時發布災防告警，提醒民眾「慎防強烈搖晃」。依地震報告指出，該地震在花蓮縣政府北北東方8.9公里，位於花蓮縣近海；地震深度達25.8公里，規模則為5.3，最大震度在花蓮縣地區達4級。 上下跳好幾下！東部近海地震規模5.3 最大震度花蓮4級 程富陽》花合中橫攻略之旅 #地牛翻身 #花蓮縣 #地震 #林良 #花蓮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美英澳聯盟之二》澳獲核潛艦劍指中 促陸發展深海反潛能力 09:222021/10/23 兩岸 羅東運動公園槌球場、步道 好休閒 04:102021/10/23 地方新聞 22刀刺死恩人阿嬤 冷血逆孫帶染血鈔找按摩女 「鬆一下」 08:472021/10/23 社會 花蓮設畜牧場 需距住宅300公尺 04:102021/10/23 地方新聞 攜手鴻華先進Model T 北基 跨足電巴快速充電樁市場 04:102021/10/23 財經要聞 山藥登電商平台 新北推體驗券 04:102021/10/23 地方新聞 屏縣振興加碼 抽850萬元輕豪宅 04:102021/10/23 地方新聞 美英澳聯盟之一》截澳潛艦訂單 或促中法三大領域合作 09:172021/10/23 兩岸 助學26年 康錦輝辭世原鄉同悲 04:102021/10/23 地方新聞 跟隨直播主抗議 作勢對警丟磚判6月 04:102021/10/23 社會新聞 星途大起大落 鋼琴王子斷前程 04:102021/10/23 焦點新聞 生活熱門新聞 震撼！管中閔宣布 不續任台大校長 - 生活 朱高正大腸癌離世 醫：若出現一狀況快就醫 恐是前兆 - 生活 身分證中有這3碼 台北凱達飯店送千元消費券 - 生活 - 工商 Just Sleep捷絲旅線上旅展10／29開賣 聯合住宿券每張2千元 - 生活 - 工商 500元創生券幸運兒出爐 身分證尾數8組號碼中獎 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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