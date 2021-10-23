對於施明德日前質疑蔡政府促轉會「為什麼迄今還不准我看檔案？」趙少康表示，他自己也是受迫害者，當時李登輝傾全力鬥爭新黨，「李登輝當時怎麼下令的？我覺得都要查一下！」

趙少康22日在《少康戰情室》表示，他也是受迫害者，當時成立新黨，李登輝已經不鬥爭民進黨了，因為李登輝和民進黨很好，是傾全力鬥爭新黨，真的是傾全力鬥爭。「我也想知道當時怎麼對我們的」。

同台的民進黨立委羅致政對趙少康說，你也可以去申請看檔案阿！趙笑稱，他本來沒想過，但看到施明德說自己都沒看過，就想說對阿，那時候被鬥爭得很厲害，被鬥得一蹋糊塗。

趙少康回憶，有一場政見發表會，講完以後就有一個人一直跟著，後來那個人就說「我是調查局的，我是負責跟監你的，不過今天的加班費我都捐給你了！」

趙少康還說，新黨開會，還沒開完，國安局通通有資料了，那就是迫害、監聽，就是有派人埋伏在新黨黨部裡面。

趙少康還舉例，當時在立法院，只要他上台講話，三台電視記者攝影機通通放下；陳水扁一講話，通通拿起來拍。趙的助理問記者為何如此？記者回答稱沒辦法，因為回去也不會播出，「趙少康的講話不會播出」。

趙少康在節目中批，「可以這樣子嗎？為何陳水扁可以播？我們都要選市長啊！為什麼對陳水扁這麼好？」「李登輝當時怎麼下令的？我覺得都要查一下！」趙少康還透露前財政部長王建煊曾轉述，李登輝下令要對有些企業去查稅，王建煊拒絕。促轉會應該都有資料，應該公布到底哪些人受害？其實不是要追究，是希望以後不要發生這種事。