刪Ｑ懶人包！？ 5分鐘讓你秒懂陳柏惟「出了什麼問題」

陳柏惟爭議事件一覽表。（圖／合成圖，素材取自本報系資料照、達志影像；陳友齡製圖）

即使平常看來再怎麼意興風發，基進黨立委陳柏惟到了罷免投票前夕，也明白「代誌大條了」，不得不低頭求選民再給機會。回顧陳柏惟的崛起到被罷免，短短2年多內其言行引爆無數爭議、屢遭外界批評。諷刺的是，這一切可說全是陳柏惟自己一手造成的。

陳柏惟1985年7月10日出生於高雄市，高雄大學資訊管理學系學士畢業，籍貫為澎湖縣西嶼鄉二崁村，他曾自稱母親為來自蘇杭的外省人，故他是「芋仔蕃薯」。陳柏惟參政前為電影後期製作工作者，曾參與電影《Kano》、《幸福路上》、《寒戰二》等21部電影製作，也曾擔任「兔將創意影業股份有限公司」營運副總。

陳柏惟曾於受訪中自稱，會踏入政壇是因一次應徵主播時被譏國語講不好、太台，讓他感到不平，因緣際會下於2017年底至2018年初加入基進黨，且代表參選2018年高雄市三民區市議員。陳柏惟當時以「三民惟新」作為競選口號，發揮個人影視專長拍攝影片批評時任國民黨高雄市市長候選人一韓國瑜所提出的「愛情摩天輪」政策，並在臉書粉絲專頁《高雄好過日》發表約2000字長文作為「愛情摩天輪」政策之評估報告，此二舉動順利為他打響名號，但最後以得票12267、得票率6.26%之姿成為「落選頭」，未能成為高雄市議員。

高雄議員落選後，陳柏惟於2019年4月30日表態投入2020年立法委員選舉；台灣基進與民進黨8月5日更舉辦聯合記者，共同推薦陳參與台中市第二選區立委選舉，挑戰國民黨的顏寬恒；2020年1月11日陳柏惟以5073票之差距擊敗國民黨尋求連任的立委顏寬恒，終結顏家30年來參選不敗紀錄。

然而陳柏惟在順利進入國會後，卻開始了連串爭議言行，屢遭外界批評。包括誇張質詢內容、在臉書亂發文、在公開場合態度惡劣、放話要打人、瞎挺美豬、堅持使用台語質詢與國防部長爆口角等、遭爆多年涉賭與肇逃、財產申報不實、獨派人士宣稱「媽祖婆挺3Q柏惟」等。

而每個事件幾乎都是陳柏惟「主動出擊」所引爆，其爭議言行可從所附懶人包清楚得知。難怪有評論曾說，陳柏惟是被自己動員來罷免自己，怪不得別人，更別說與「抗中保台」有任何關係了。

2021/10/19

獨派人士拖媽祖下水

表態挺陳柏惟的台灣國創辦人王獻極率成員赴大甲鎮瀾宮筊杯，並將擲出聖筊的影片發在臉書，表示：「大甲媽祖指示，國共聯合欺壓3Q，令衪氣憤不能安眠，交待台中二選區選民23日站出來，挺3Q，愛台中護台灣，大甲媽才能安眠。」此文引發網友砲轟，痛批不該把媽祖拖下水。

2021/10/14

財產申報不實

罷免陳柏惟總部爆料，陳柏惟漏報一筆事業投資，金額為20萬元。根據監察院最新一期《廉政專刊》，陳事業投資的申報欄確實為空白。對此，陳坦言：「這是一時失誤。」

2021/10/8

多年前涉賭還狡辯

陳柏維遭爆法院判決書記載他玩賓果星球輸1000元，陳坦承的確有到電子遊藝場玩電動，卻自稱是玩快打旋風、用現金換代幣，再拿贏來的代幣換獎品，故不認為這是賭博行為；至於輸1000元的事則絕口不提。

2021/10/7

10年前肇逃

陳柏惟遭爆料10年前駕車撞傷機車騎士後逃逸無蹤，原本死不認錯，直到警方調閱監視器才俯首認罪，最後被法院判刑9個月、緩刑3年、接受3場法治教育後，才與被害家屬和解。

2021/9/27

堅持用台語質詢國防部長

陳柏惟在立法院質詢國防部部長邱國正，因堅持使用台語進行質詢，還要求口譯人員傳譯，雙方為此問題爭論不休。

2021/9/27

堅持用台語質詢挨批事後狡辯

陳柏惟堅持使用台語進行質詢國防部部長邱國正挨批後，在臉書發文表示：「如果阿公阿嬤聽不懂華語、看不懂字，要怎麼做全民國防？要怎麼知道台灣目前的外交關係？」

2021/1/18

回嗆罷免團體

繼民進黨桃園市議員王浩宇被罷免後，陳柏惟被點名是下一個罷免對象。陳則回嗆：「表現很台罷免我，沒有道理。」

2020/12/11

惡劣態度回嗆陳玉珍挨批

去年12月10日修憲論壇，媒體針對「18歲公民權」、「廢考監」及「修憲門檻」三大議題，邀請跨黨派立委、專家學者等人對談。國民黨立委陳玉珍與基進黨立委陳柏惟，兩人狹路相逢；陳玉珍呼籲陳柏惟「不要只跟著民進黨舉手」，現場民眾希望陳柏惟回應，陳則回嗆：「不用回應，我沒有在聽！」其態度引發批評。

2020/11/28

放話要打國民黨立委

陳柏惟放話要「1個打35個國民黨立委」，但在立法院朝野立委衝突中，被國民黨立委林為洲一秒KO，遭外界譏諷。陳柏惟事後仍嗆：「下次要挑戰36個。」

2020/10/15

講幹話瞎挺萊豬

萊豬進口引發朝野混戰，陳柏惟在臉書直播稱「喜歡吃美豬蜜汁火腿，吃過就知道有多爽」，遭批護航無極限。

2020/4/1

在臉書發怪文挨批

愚人節當天，陳柏惟在臉書上傳住院照片寫道：「今日行程：打手槍打到住院，原因閉氣瞄準造成缺氧。心得：還好很準。」引發爭議後，陳隨即刪除貼文。

2020/3/9

呼籲外交部成立內交部

陳柏惟質詢外交部部長吳釗燮時，建議成立中國司，或是成立統戰部、內交部，此言一出引起外界痛批。