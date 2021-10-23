今天迎接霜降來臨，許多人明顯感受到氣溫降低，星座運勢網站「星了個星座」分析，雙子座、巨蟹座、摩羯座、雙魚座霜降期間健康運低落，容易生病，一定要特別注意自己的身體狀況，感到不舒服就儘快就醫，以免拖成大病。

▍1.雙子座

雙子座在霜降期間身體容易出狀況，這段期間他們頻繁熬夜，雖然知道這麼做對身體不好，但是到了就寢時間就是捨不得睡，在睡眠不足的狀況下，讓身體抵抗力降低，只要氣溫下降就很容易著涼感冒，若是不懂得養生，這個冬天身體會出現更多狀況。

▍2.巨蟹座

巨蟹座霜降期間容易因為穿不夠保暖著涼感冒，他們常常會丈著身強體壯，明明氣溫降低了依然穿著短袖短褲出門，在大家都已經換上保暖衣物，他們還覺得穿著單薄的衣服很驕傲，彷彿顯示自己還年輕，很容易在不知不覺就感冒，霜降期間還是要注意衣服要穿夠，不要等到生病才後悔。

▍3.摩羯座

摩羯座雖然工作很認真，不過休閒時很懶散，而且自控能力很差，霜降期間他們很容易產生腰酸背痛的問題，在休假時待在家裡玩一整天的手機或電動，長時間維持同一個姿勢，中途幾乎不起身活動，等到意識到的時候渾身上下已經感到非常不舒服，到時也只能好好躺著修養。

▍4.雙魚座

雙魚座遇到問題時常常會想太多，把事情複雜化，自己嚇自己，生病時也是如此，明明只是稍微不舒服，就以為自己生了什麼怪病，不敢就醫，以為不面對問題就不存在，拖著拖著反而變成大病。今年霜降期間雙魚座健康運低落，在生病時千萬不要再諱疾忌醫，儘早治療才能早日痊癒。