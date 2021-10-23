圖為1988年時，朱高正跳上議事桌，抗議教科文預算分配不公。(本報資料照／黃子明攝)

有「民主戰艦」之稱的前立委朱高正昨(22日)晚間病逝，享壽67歲。國民黨副秘書長羅智強今(23日)在臉書表示，24歲那一年在高雄當地下電台的「地下台長」，在電台和朱高正有幾次接觸，也曾訪問過他，當時對他的印象「雄辯滔滔、口若懸河、霸氣十足、極度自信」，覺得眼前這位「台灣民主第一戰艦」確實不簡單。

據《中國時報》23日報導，朱高正是政壇傳奇人物，早期參與黨外運動，指責國民黨永不改選的萬年民代為「老賊」；1987年當選第一屆增額立委，進入立院後，開肢體衝突方式問政之先，被衝突的對象包括代理院會主席的立法院副院長劉闊才，並成為「第一個跳上立法院主席台」的立委，此後立院常上演全武行，他也因顛覆立院問政文化，被稱為「民主戰艦」。

羅智強今在臉書指出，自己當年是剛踏入政治的年輕小伙子，訪問朱高正給了自己很多的啟發，對方草創民進黨、成立社民黨、加入新黨參選台灣省長，朱高正一生的評價，很難用三言兩語形容。

羅智強提到，朱高正在30年前就預言了民進黨的墮落，無疑是民進黨裡的先知，人生雖謝幕了，但他在台灣民主的發展歷史中已留下一頁精彩，一路好走。