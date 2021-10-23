台中市政府運動局長李昱叡親自到場為選手們加油打氣，期許參賽選手拿出最佳實力，展現平時專業訓練成果，爭取佳績。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市市長盃滑冰錦標賽23日在台北小巨蛋副館滑冰場登場，賽事分為幼童、國小、國中組個人單項賽及團隊接力賽，約120人競技，台中市政府運動局長李昱叡親自到場為選手們加油打氣，期許參賽選手拿出最佳實力，展現平時專業訓練成果，爭取佳績。

李昱叡表示，台中市滑冰選手近年在亞洲短道競速滑冰錦標賽、全國短道競速滑冰、台北市青年盃滑冰錦標賽皆獲得亮眼成績，其中「2019亞洲盃短道競速滑冰錦標賽」，勇奪2銀2銅佳績。

「110年台北市青年盃滑冰錦標賽」菁英兒童組年僅8歲的選手賴岑晰，小小年紀就能完成4種2周跳，被視為是「滑冰神童」；今年更組隊參加「短道競速滑冰世界盃北京站」為國爭光，也特別感謝台中市體育總會滑冰委員會主任委員同時也是市議員陳清龍，持續對滑冰運動的支持。

運動局表示，台中市長期培育滑冰選手，今年攜手台中市體育總會滑冰委員會培訓代表隊備戰「110年第18屆總統盃全國溜冰錦標賽」及「110年全國短道競速滑冰(夏秋冬季)錦標賽」。

此外，為提供滑冰選手優良訓練環境，市府規劃在松竹路與崇德路興建北屯區國民運動中心，並設置滑冰場，未來將提供選手更多協助及資源，提升滑冰運動風氣。

今日開幕典禮包括運動局長李昱叡、台中市體育總會滑冰委員會主任委員陳清龍、后綜高中校長王裕德等人均到場支持。