花蓮縣政府北北東方8.9公里上午11時16分發生芮氏規模5.3地震，台鐵東部列車啟動應變機制慢行，花蓮震度4級，鳳林=崇德按4級辦理，列車一度停駛。台鐵指出，該區間第一趟以30公里慢行，接下來提速到60公里，觀察無異狀將恢復正常行駛。

和平、南澳、蘇新震度各3級，崇德=宜蘭間按3級辦理，經第一趟車以時速60公里速度慢行，觀察無異狀也將逐步提速。