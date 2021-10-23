花蓮地牛翻身 台鐵東部列車慢行 12:052021/10/23 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為台鐵示意圖。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮縣政府北北東方8.9公里上午11時16分發生芮氏規模5.3地震，台鐵東部列車啟動應變機制慢行，花蓮震度4級，鳳林=崇德按4級辦理，列車一度停駛。台鐵指出，該區間第一趟以30公里慢行，接下來提速到60公里，觀察無異狀將恢復正常行駛。 和平、南澳、蘇新震度各3級，崇德=宜蘭間按3級辦理，經第一趟車以時速60公里速度慢行，觀察無異狀也將逐步提速。 花蓮縣上午出現芮氏規模5.3地震。（交通部提供／陳祐誠傳真） 柯P怒批基捷 騙局升級更大騙局 台鐵產學合作 技職建教生捧鐵飯碗 #慢行 #台鐵 #地震 #東部 #列車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 續招募花旗寶寶 MA主攻企金 04:102021/10/23 財經要聞 職場達人－聖和汽車董事長 柯育沅扭轉黑手印象 推汽車醫生概念 04:102021/10/23 產業特刊 高雄輕軌二階初勘 演練應變隨機殺人 04:102021/10/23 地方新聞 開卷書摘》樂作慢飛天使 飛出生命希望 08:302021/10/23 寶島 新聞分析－打包出售 外銀買家有跨國優勢 04:102021/10/23 財經要聞 普悠瑪事故3周年 台鐵產工致蔡總統公開信 14:222021/10/22 生活 貿協「拉美銀河拓銷列車」再出發 中南美線上洽談逾百場、逾千萬美元 18:282021/10/22 財經 虛擬寶物當餌 男蟲誘騙10歲女童拍全裸照 10:262021/10/23 社會 台鐵工會轟 改革加薪原地踏步 04:102021/10/23 政治要聞 環球晶收購世創案 拚年底完成 04:102021/10/23 證券．權證 購物旺季到 全年刷卡額估破3兆 04:102021/10/23 財經要聞 生活熱門新聞 震撼！管中閔宣布 不續任台大校長 - 生活 朱高正大腸癌離世 醫：若出現一狀況快就醫 恐是前兆 - 生活 身分證中有這3碼 台北凱達飯店送千元消費券 - 生活 - 工商 Just Sleep捷絲旅線上旅展10／29開賣 聯合住宿券每張2千元 - 生活 - 工商 500元創生券幸運兒出爐 身分證尾數8組號碼中獎 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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