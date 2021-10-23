震撼！管中閔宣布 不續任台大校長 12:032021/10/23 中時新聞網 王嘉慶 、 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 管中閔今宣布，不續任台大校長。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 於2019年1月上任的台灣大學校長管中閔，今天在校務會議上宣布，任期屆滿後將不爭取續任。管中閔直言，他主要考量為年紀，認為台大應啟動世代交替，接下來會請主任秘書啟動新校長遴選作業。 管中閔表示，過去兩年多任期以來，認識校內許多老師，看見老師們的能力與創意，「非常有榮幸為這個偉大學校服務」。他強調，要不是校內各級主管支持，不可能有今天。未來任期還剩下一年多，自認仍可以為台大做很多事；新校長的遴選工作，也會請主秘著手進行。 管中閔不續任台大校長 未回應是否有關拔管案 #管中閔 #台大校長 #不續任 #管爺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 川普創社群平台 借殼上市暴漲 04:102021/10/23 全球財經 花旗賣消金5搶1 最快下周揭曉 04:102021/10/23 財經要聞 李愛綺瑜珈館不敵疫情 空燒破百萬忍痛認了月底停業收攤 10:282021/10/23 娛樂 泰勒3響炮救道奇 G6薛神先發 拚續命 04:102021/10/23 運動天地 台鐵產學合作 技職建教生捧鐵飯碗 04:102021/10/23 地方新聞 操盤心法－長線反壓在即 留意美企業財報展望 04:102021/10/23 證券．權證 數金拚場 永豐、臺企銀出奇招 04:102021/10/23 金融．稅務 彰縣汽車保養業公會 新舊任理事長交接 04:102021/10/23 企業經營 全聯併大潤發 明年中完成 04:102021/10/23 財經要聞 成大拔得頭籌 半導體學院首揭牌 04:102021/10/23 地方新聞 大齡女子拚財務自由 掌握三原則 04:102021/10/23 產業特刊 Fed設新規 限制官員投資 04:102021/10/23 全球財經 鈕承澤出怪招 「老母未安頓」求延緩入監還遷籍花蓮服刑 07:472021/10/23 社會 生活熱門新聞 震撼！管中閔宣布 不續任台大校長 - 生活 朱高正大腸癌離世 醫：若出現一狀況快就醫 恐是前兆 - 生活 身分證中有這3碼 台北凱達飯店送千元消費券 - 生活 - 工商 Just Sleep捷絲旅線上旅展10／29開賣 聯合住宿券每張2千元 - 生活 - 工商 500元創生券幸運兒出爐 身分證尾數8組號碼中獎 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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