於2019年1月上任的台灣大學校長管中閔，今天在校務會議上宣布，任期屆滿後將不爭取續任。管中閔直言，他主要考量為年紀，認為台大應啟動世代交替，接下來會請主任秘書啟動新校長遴選作業。

管中閔表示，過去兩年多任期以來，認識校內許多老師，看見老師們的能力與創意，「非常有榮幸為這個偉大學校服務」。他強調，要不是校內各級主管支持，不可能有今天。未來任期還剩下一年多，自認仍可以為台大做很多事；新校長的遴選工作，也會請主秘著手進行。