台北市政府建置的「台北酷課雲」線上學習平台，在疫情間提供近5000部教學影片，供師生線上自主學習，但市議員鍾佩玲發現，其教材設計完全拒特教生於門外，如聽障生急需的字幕卻僅有12.9％的覆蓋率。教育局長曾燦金允諾，將開發專屬身心障礙生的網站，並完善無障礙字幕。

鍾佩玲指出，酷課雲成為疫情間「停課不停學」的主要課程載具，卻有4校特教生成為「被遺忘的孩子」，因為這群學生上課時須專人協助練習，不去學校就只能中斷課程。雖然酷課雲標榜資源豐富，卻沒有提供給聽障、視障生的教材，綜觀4920部學科影片與6828部其他影片，有無障礙字幕者僅佔637，意即字幕覆蓋率僅12.95％。

鍾佩玲接著批評，台北市不斷針對聯合國SDGs（永續發展目標）做資源檢視，2020年版本中還強調要面對疫情挑戰，卻沒提到消除特教學生的遠距學習落差，且酷課雲已經推出5年，至今仍未取得NCC的無障礙網站認證，她要教育局別交差了事，應儘速落實無障礙學習。

鍾佩玲認為，雖然無障礙網站認證很難，但市府至少應完善無障礙字幕，讓聽障學生有同步字幕、聲音描述等配備，視障者則有同步語音描述，同時也能設置無障礙專區，別讓這群孩子被邊緣化。

北市教育局科長林奎宇坦言，無障礙網站適合單純的簡介式網站，由於酷課雲屬於LMS學習管理平台，要考慮UX／UI（使用者體驗）設計，在取得無障礙網站認證相對困難，全國類似LMS的網站，目前為止應該都沒辦法拿到認證。

曾燦金指出，聽障生的確需要搭配助聽器、電子調頻等輔具，才有辦法正常上課，這部分將由特殊教育科、資訊教育科共同研擬，評估是否要精進系統，或開發專門給身心障礙學生的酷課雲，未來將增加特教專區，需要搭配輔具的課程也會協助提供，努力做到最好。