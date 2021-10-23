41歲香港女星方皓玟過去曾在台灣出道，並客串偶像劇《原味的夏天》，之後她回香港發展，演出電影《一念無明》，片中飾演余文樂的前女友「Jenny」，獲得第36屆香港電影金像獎「最佳女配角」提名。4年前她嫁給男子團體R-ICE的日本成員安田慎吾並生下一子，今(23日)方皓玟閃電宣布離婚，並表示兩人性格不合造成傷害，「分開是最好方法」。

方皓玟2002年在台灣推出首張專輯《Do You Know》，當時她因外型神似松田聖子引來外界矚目，之後她請製作人李偲菘擔任第二張專輯製作人，李偲菘當時表示看好方皓玟是繼孫燕姿後最有潛力出頭的天后接班人，方皓玟隨後約滿回香港發展，並跨行成為電影演員，拍了10年電影終於以《一念無明》出頭。

方皓玟19年前曾來台發展，右圖右為張善為。（圖／中時資料照片）

4年前媒體報導，方皓玟以本名吳嘉欣申請排期註冊結婚，而新郎是男團成員安田慎吾，兩人在擬結婚通知書上更申報是同一住址，求證方皓玟本人她先回應了一個笑臉，最後承認對自己感情事情比較低調，不希望消費婚姻這個話題，2017年底方皓玟宣布有喜，隔年6月生下兒子Luca。

方皓玟和前夫育有一子。（圖／取自《on.cc東網》）

方皓玟發文承認離婚。（圖／翻攝自charmainefong IG）

今方皓玟在IG發文承認已經和丈夫分開，文中暗示了離婚主因表示：「能夠相遇相愛並不代表可以相知相處，雖然愛沒有分對錯，但倔強的性格，總會對身邊人造成或多或少的傷害，分開是保護這段關係的最好方法。」兩人之後還是兒子的父母，「我們的愛將會在Luca的生命裡延續下去」，但對於何時離婚和贍養費等問題沒多做說明。