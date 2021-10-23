百貨的首波周年慶隨著振興五倍券的加持下大開紅盤，緊接而來當然就是第二波優惠的加碼活動，以及還沒開跑的百貨周年慶也陸續上線，準備再搶一波商機；Globa Mall就在31日前推出第二波的周年慶優惠，主打低門檻的滿額贈之餘，再祭5萬元振興購物金，而京站也即將於25日起首度推出搶先實體的線上周年慶活動，祭出獨家周周百樣商品1元搶購等活動。

Global Mall新北中和店推薦K-SWISS 防風外套，原價2480元，優惠價1490元，使用振興券滿3300元、現抵300元。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店推薦NIKE AIR MAX 270 REACT，原價4900元，優惠價2890元，使用振興券滿3000元、現折300元。（Global Mall提供）

Global Mall首波周年慶開跑、適逢振興五倍券上路，業績就較去年同期成長近10%，而第二波就主打低門檻的滿額贈優惠，31日前會員刷GMpay單筆滿2000元，最高回饋200元電子商品禮券及100元餐飲抵用券，再針對振興券加碼，除了30倍點數放送、刷聯名卡單卡累滿5000元享5%刷卡金回饋，另再集結近200家品牌推出5折起優惠，而持當日單筆滿500元之發票即抽5萬元電子商品禮券，預計整體周年慶業績成長將達10%。

Global Mall桃園A8店推薦adidas BLK WINDBREAKER運動外套H06722，原價3490元，優惠價1890元，使用振興券滿5500元、現抵500元。（Global Mall提供）

京站就在25日到11月19日期間首推出線上周年慶優惠，不僅全館滿3800送400、3C家電滿萬送500以外，每周一中午12點還能到「京站LIVE購」以1元搶「HeyAhh」雙人套餐、義大利La Belle抑菌可水洗舒眠枕等商品，另外各式團購商品，25日當天更有多個美食品牌，於直播平台上推出一次購買多組商品即享優惠活動，明年4月30日前卡友持本人Q卡，當日全館消費累滿5500元即抽「京站花園廣場 小豪宅免費住宿5年」，還有每月1號抽儲值金5000元等活動。

京站推出「行動隨時取，一次購足享優惠」，25日當天於直播平台上推出LAC蔬果酵素精華60入，12組原價1萬6680元，特價1萬500元。（京站提供）