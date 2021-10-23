休士頓太空人2017年、2019年、2021年短短5季3次闖進世界大賽，他們2017年摘冠的球季被大聯盟判決是「作弊的球季」，球團挨罰500萬美元。運動家投手巴西特(Chris Bassitt)在今年美聯冠軍戰的時候說，其實作弊的不只太空人一支球隊，他們只不過是被大聯盟抓出來替大家頂罪的，避免牽扯到更多球隊。

美媒CBS引述巴西特在播客節目《The Chris Rose Rotation》的話：「這是屬於那種不願節外生枝的處理方式，太空人不是唯一做手腳的球隊，那時候很多球隊也這樣。那些球隊很幸運沒被抓，只有一支球隊被抓，他們（太空人）不幸成為用來洗白整個聯盟的祭品（guinea pig）。」

「那時候就像在軍備競賽，大家知道有人這樣做，然後又有別人那樣做。現在還有嗎？我覺得沒了，現在比賽是乾淨的。」他的意思是說，作弊的球隊很多，大聯盟只抓了太空人一支球隊，讓其他球隊自律，這是殺雞儆猴而已。

巴西特沒明說是哪些球隊也有作弊。不過大聯盟已經抓過紅襪偷用Apple Watch傳遞對手暗號，遭到聯盟輕微處分，紅襪還利用重播室來破解對手暗號，洋基也曾這樣幹。網路上還有釀酒人、遊騎兵、響尾蛇、印地安人、國民、藍鳥、小熊使用電子儀器作弊的傳言，不過都沒有證據。太空人是經過聯盟官方調查並且宣判的「作弊仔」，終究難以與其他球隊相提並論。