台大校長管中閔於校務會議之後接受媒體聯訪，談起不續任，心情輕鬆。(李侑珊攝)

台大今(23)日召開校務會議，校長管中閔在會議結束前宣布，將不續任校長職務。管在會後受訪時提到，台大需要更年輕的校長帶領學校往前，期許能做到世代交替。至於不續任是否與當初發生「拔管案」有關，管妙答：「這我就不好說了！」

管中閔提到，擔任校長的第一任期已年滿66歲，在他認為，台大需要更年輕的校長帶領校務發展，也期盼能夠做到世代交替，而他的任期到2023年1月7日，還有14個月的任期。

管中閔近日常在臉書發表重訓健身等生活照，媒體好奇是否因為即將卸任，心情較為輕鬆，管笑說：「只是要固定保持自己的戰鬥性」，而家人對他卸任校長表達支持，「太太心情雀躍三丈！」

至於突然宣布不續任，媒體好奇是否與上任時期發生「拔管案」有關，如果當時沒有發生這起事件，是否會做滿兩任？對此管中閔沒有正面回應，僅回：「這我就不好說了！」

台大則表示，對於校長不續任流程，各大學應於校長任期屆滿10個月前，或因故出缺後2個月內，組成校長遴選委員會，遴選新任校長報教育部聘任。