大陸澎湃新聞23日報導，大陸中央紀委國家監委網站22日公布了《中共公安部委員會關於十九屆中央第六輪巡視整改進展情況的通報》，落馬的公安部前副部長孫力軍再次被點名。孫力軍原任公安部黨委委員、副部長，其雙開通報中的「政治野心極度膨脹，政治品質極為惡劣，權力觀、政績觀極度扭曲」、「成夥作勢控制要害部門」、「私藏私放大量涉密材料」等表述均為此前罕見。另外，這名公安部前副部長不僅「對抗組織審查」，甚至還採用了「公安偵查手段」。

這份通報提到，公安部黨委深刻認識孫力軍等人嚴重違紀違法問題性質惡劣，對中共和人民事業造成嚴重危害，對公安機關政治生態和隊伍形象造成極大破壞，始終把徹底肅清孫力軍流毒影響作為巡視整改的重中之重，堅持刀刃向內、刮骨療毒，採取強有力的措施，著力解決隊伍中存在的思想不純、政治不純、組織不純、作風不純等突出問題。從思想上、政治上、組織上、作風上全面徹底肅清孫力軍等人流毒影響。

此外，中共公安部黨委強化政治建警，始終把徹底肅清周永康、孟宏偉、孫力軍等人流毒影響作為重中之重。

澎湃新聞報導，近期，大陸公安部黨委（擴大）會議、公安部直屬機關警示教育大會等已連續點名孫力軍。

其中，公安部網站10月20日消息強調要以孫力軍等人嚴重違紀違法問題為鑒戒，深刻汲取教訓。指出孫力軍等人惡行累累，劣跡斑斑。嚴肅查處孫力軍等人，及時消除這一「毒瘤」和政治隱患。

10月21日，公安部召開直屬機關警示教育大會又指出，孫力軍等人嚴重違紀違法問題警示黨紀國法是一道任何人都不可觸碰的底線、紅線、高壓線，中共黨內決不允許腐敗分子有任何藏身之地。要深刻汲取孫力軍等人嚴重違紀違法問題的教訓，聚焦忠誠乾淨擔當，勇於自我革命，進一步強化政治建警、全面從嚴治警。

另外，公安部黨委副書記、分管日常工作的副部長王小洪日前在《學習時報》發表署名文章稱，把全面徹底肅清孫力軍等人流毒影響置於突出位置來抓，在思想上深刻認識這些人給中共和人民事業造成的嚴重危害、對公安機關政治生態和隊伍形象造成的極大破壞。