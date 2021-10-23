一名嫁來台灣多年的越南籍廖姓女子，與同鄉黃姓男子發生外遇，兩人在高雄林園租屋同住一個多月後，因廖女想要分手，在租屋處發生口角衝突，黃男一怒下持水果刀砍傷廖女，事後還企圖尋短，黃男事後傷勢較重住院，經法院審理後，高雄地院依殺人未遂罪，判黃男6年徒刑，仍可上訴。

警方調查，今年3月18日上午10點45分左右，林園分局接獲報案稱在林園北路365巷有人爭執受傷，需協助送醫，立即指派員警到場處理，從外觀來看，是一棟5層樓高的民宅，4樓窗邊外牆有疑似血跡流下，員警趕緊上樓敲門。

39歲廖姓越南籍女子開門讓警方進入，當時警方發現廖女右臉頰遭約15公分長水果刀劃傷、左手臂也有刀傷，意識清楚，而疑似行凶的35歲黃姓男子是頸部1刀，左右手腕也有刀傷，傷勢較重，警方趕緊呼叫119將倆人送醫，均意識清楚到院救治。

目擊者表示，當時廖女神情慌張，跑到窗邊對外高聲呼救，並用被單擦拭血跡，才在窗邊外牆留下大片血跡，鄰居第一時間以為是有人在出租套房裡自殺，嚇得趕緊報警。

根據調查，廖女從越南嫁來台灣，已領有身分證，後來與同鄉黃姓男子發生情愫，在高雄市林園區租套房同居，但不到1個月，廖女對黃提出分手，卻認為自己隻身在台，又欠下債務，生活需仰賴廖女，但廖女提分手讓他走投無路，雙方才發生爭執。

黃男在法案審理時辯稱，是因為他自殺時廖女試圖要阻擋他，雙方拉扯才不慎劃傷廖女，她並沒有殺廖女的意圖，但廖女卻堅稱遭黃殺傷，經檢視證據後，依殺人未遂罪判黃6年徒刑，仍可上訴。

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