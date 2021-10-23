員警仔細採集DNA等生物跡證，14年後竊嫌另犯案留下生物跡證，兩案比對吻合，竊盜冷案宣告偵破。(高雄市旗山分局提供／林雅惠傳真)

高雄市警局旗山分局近日破獲14年前的竊盜冷案！2007年1月間，位於高雄縣旗山鎮（當時縣、市尚未合併）的一間茶行發生重大竊盜案，當時唯一的線索就是竊嫌遺所遺留的生物跡證，現場員警仔細採集DNA等生物跡證，14年後竊嫌另犯案留下生物跡證，兩案比對吻合，竊盜冷案宣告偵破。

警方表示，該間茶行何姓老闆娘經營茶葉生意數10年，於2007年1月3日上午一如往常的開門準備營業，然進入存放茶葉的房間卻大吃一驚，因為茶葉早已不翼而飛，趕緊向旗山分局報案，經清點後損失茶葉共1050斤，總價值高達新台幣257萬5000元，警方獲報到現場調閱監視器、查訪周邊民眾，勘查相關跡證，均未查獲重要線索。

旗山分局受理報案後，立即組成專案小組並到場採證，雖在現場採集到竊嫌遺留的生物跡證，但當時刑事局資料庫還沒有嫌犯的DNA檔案，因此無法比對出持有者，這件重大竊盜案成為線索枯竭的冷案，一等就等了14年。

事隔14年後，60歲的王姓嫌犯在南部地區犯下竊盜案件，刑事局資料庫因此有了王嫌DNA檔案，經比對發現與本案DNA結果吻合，旗山分局員警遂於日前通知王嫌到案，全案調查後宣布破案，並依涉嫌竊盜罪移送橋頭地檢署偵辦。

警方指出，法網恢恢、疏而不漏，現今嫌犯越發狡詐，鑑識往往是鎖定嫌犯、鞏固事證的最佳利器，作姦犯科的人，切莫心存僥倖。