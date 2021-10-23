「我可以說是一個在貴州公安系統內用腳一跺地，也要抖三抖的土皇帝……」這是大陸貴州省公安廳前黨委副書記、常務副廳長趙翔被查處後的自白。今年5月，貴州通報了對趙翔開除黨籍、取消退休待遇的「雙開」決定。這個昔日沉浸在爭名逐利中的正廳級幹部，並沒有因退休而「平安落地」，在面臨法律嚴懲的同時，也成為大陸政法隊伍教育整頓刀刃向內、深入清除害群之馬的典型之一。

中共政法委公眾號「長安劍」指出，在貴州，很多人都收到過趙翔贈送的一本書，書名叫做《流金歲月》。這是他專門找人操刀代筆炮製的「從警自傳」。在書中，趙翔被描繪成勵精圖治、大公無私的模樣，從一個縣城的普通民警，靠著自己的努力，一步步成長為公安系統的領導幹部；但在現實中，他卻大搞拉幫結派、腐化墮落，為涉黑團夥撐起保護傘，就連這本「自傳」，都是用侵佔的公款印刷而成。

表面上趙翔將自己精心塑造成優秀中共黨員領導幹部形象，私下裡卻是一副「江湖大哥」的做派：「我是公安廳的一廳之長，代表國家執法，一切都由我說了算！」

在雲貴一帶的方言中，「袍哥人家」有江湖幫派成員的意思，趙翔常以此自詡重情重義，卻全然忘記了自己中共黨員幹部和公安廳長的身分。他把工作圈當作「江湖」，把下屬當小弟，把商人當哥們，把酒肉哥們「混社會」的一套習氣帶到了黨內、帶到了工作中，為了哥們義氣不惜無視黨紀國法，肆意妄為。

「長安劍」表示，趙翔出了名的喜歡「喝大酒」，沒有茅台不上桌、不喝「雷子」不撤席，甚至有人說他「白天以茶代酒，晚上以酒當茶」；他喜歡被稱為「老闆、大哥、趙伯」，並把這當作誇獎和讚譽，時常與商人老闆稱兄道弟、喝酒打牌，但凡有事相求，一律有求必應；他把分管部門視為私人領地，別人針插不入、水潑不進，利用自身職權的制約和影響，在黨內搞團團夥夥、拉幫結派、培植個人勢力為自己服務，以己劃線、任人唯親，吹吹拍拍、封官許願。

「那時候，我耳邊聽的都是吹捧的話、讚美的歌。」整日沉迷在甜言蜜語、鮮花掌聲中的趙翔，早已不顧中共黨員領導幹部和公安機關的形象，用這些惡劣的行為嚴重破壞了當地政治生態。

在主席台上趙翔大談反腐倡廉，儼然一副清正廉潔的模樣，但背地裡他卻將黨和人民賦予的權力當作可以換取私利的籌碼，肆無忌憚地大搞權錢交易、權色交易。

早在1997年他還是一個處級幹部的時候，就開始收受財物，數額尚屬於違紀範疇。2000年以後他步步晉升，先後任貴州警官職業學院黨委書記、院長，省公安廳副廳長，廳黨委副書記、分管常務工作的正廳長級副廳長。手握重大權力的同時，拉攏腐蝕他的商人也越來越多，物質欲望的誘惑越來越大，趙翔卻來者不拒，自甘被「圍獵」，就連退休之後，還要求商人老闆安排專職駕駛員專門為他服務。

「長安劍」指出，他利用自身職務職權的便利在工程項目建設、礦產資源審批、特種行業審批、政府設備採購、執紀執法和司法活動、幹部職工入職和職務晉升、幹部調動和學生入學等方面為他人謀利，多次收受親友、下屬、商人等20餘人的金錢、茅台酒等財物，同時利用職務便利侵吞公共財物，貪汙受賄超過千萬元；在認識某視頻科技公司西南片區銷售負責人王某某後，趙翔拜倒在這個美女老闆的石榴裙下，為討得王某某的歡心，他利用自身職務便利給多名下屬打招呼，為王某某拿下共計3000多萬元的設備採購和工程建設專案，並將王某某的弟弟安排在公安系統工作。

身居要職高位的趙翔放棄了政治品質、道德素養的錘煉，忘記初心使命，價值觀扭曲、權力觀腐化，追求金錢美色，成為「德不配位」的典型。

在掃黑除惡鬥爭的前沿陣地，趙翔看似擺出懲奸除惡的架勢，但實際上早已淪為黑惡勢力的「保護傘」，親自為「黑老大」站台撐腰，直接干擾執法辦案，狼狽為奸、貓鼠同眠。

在與盤縣「黑老大」唐某的交往過程中，趙翔縱容妹妹、妹夫與唐某合作開辦煤礦和娛樂城，自己還在煤礦項目中占幹股，利用職務形成的便利條件，為該煤礦辦理擴能手續打招呼、走後門謀取不正當利益，收受巨額賄賂。正因如此，他明知唐某是有組織犯罪團夥的「老大」，還想方設法為唐某提供便利，為唐某的違法犯罪活動提供保護。

「長安劍」稱，「這是我的好兄弟，和我妹妹是合作夥伴，希望大家多多關照……」趙翔每次到盤縣出差，都會組織當地領導吃飯，借機把唐某帶到飯局當眾介紹，甚至把相關領導幹部直接帶到唐某涉黃涉賭的娛樂城喝茶，利用自身職權和地位的影響給唐某站台撐腰；當唐某的娛樂城發生聚眾鬥毆，趙翔親自給當地公安機關領導打電話，要求「妥善處置」，助長唐某違法犯罪團夥的囂張氣焰；當在涉黑案件部署會議上看見唐某與他人爭奪賭場聚眾鬥毆的資訊時，已經被唐某牢牢綁在同一條船上的趙翔，害怕拔出蘿蔔帶出泥，對案件聽而不聞、視而不見。

在趙翔的包庇縱容之下，唐某涉黑組織坐大成勢，最終東窗事發，唐某因涉嫌組織、領導黑社會性質組織罪等多項罪名被依法打擊，最終目無法紀、執法破法的黑惡勢力「保護傘」趙翔也被繩之以法。

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