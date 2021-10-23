綠議員臉書貼選舉標語 罷免總部疑違反選罷法 13:062021/10/23 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 第10屆立委（台中市第2選舉區）陳柏惟罷免案，投票人人數總計29萬4976人，設置258個投開票所。（台中市府提供／盧金足台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣基進立委陳柏惟罷免案今天舉行投票，罷免結果將在今晚6點前揭曉，民進黨市議員陳世凱上午在臉書貼文，呼籲民眾前往投開票所監票，且貼文圖片有違法字眼之嫌，遭刪Q總部質疑違反選罷法。 刪Q總部指出，今日是投票日，陳世凱貼文有競選標語跟口號，已經明顯違反選罷法。 陳世凱說，他的助理希望提醒鄉親幫忙監票，所發的貼文，文字內容若有人感到疑慮，歡迎提供給選委會判斷；若選委會最後認定內容有違反選罷法，他個人願意道歉，並且承擔所有罰則。 加強掃蕩聚賭 中市警3個月逮78人 這類違規居多 臉書PO江鵬堅歸還資料 施明德妻批促轉會：非常邪惡 #陳世凱 #違反選罷法 #貼文 #陳柏惟 #監票 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聽說陳文茜暈倒8分鐘 羅智強PO這篇文1小時狂吸萬名網友湧入 10:062021/10/23 政治 簡舒培挨批後看民進黨一舉動 美女發言人狠酸「聽見一個聲音」 08:462021/10/23 政治 正妹打工換宿 被問「多少錢能包養」 秒拒絕後被老闆趕走 11:042021/10/23 生活 當年李登輝為衛爾康大火道歉 他忍不住問蔡英文「一句話」 09:492021/10/23 政治 顏寬恒完成陳柏惟罷免案投票 曝睡得不錯「心情很平靜」 11:112021/10/23 政治 侯挺柯 尊重每一個人表達的想法 04:102021/10/23 地方新聞 陳柏惟罷免案投票 霧峰216投票所疑公民團體拍照遭選務人員驅離 11:552021/10/23 政治 罷免案最後倒數 歡送會卯上音樂會 04:102021/10/22 社會新聞 刪Q領銜人今早投票 陳柏惟罷免案開票結果預估「這時」出爐 10:192021/10/23 政治 簡舒培聲量創一年新高 砲打柯文哲「賺到聲量、賠掉好感度」 09:472021/10/23 政治 陳柏惟罷免案》藍營議員最後衝刺 籲選民站出來 13:042021/10/22 政治 政治熱門新聞 蔡英文城中城公祭為何2分鐘快閃？羅智強一針見血破關鍵 - 政治 槓上謝長廷 沈富雄：施明德沒講出的是這一句 - 政治 直擊》陳柏惟罷免案投票登場已現排隊人潮 最新畫面曝光 - 政治 趙少康曝自己也受迫害內幕：要去查李登輝當時怎麼下令的？ - 政治 沈富雄因為這件事 被趙少康大讚：蠻聰明的 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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