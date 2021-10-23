台灣基進立委陳柏惟罷免案今天舉行投票，罷免結果將在今晚6點前揭曉，民進黨市議員陳世凱上午在臉書貼文，呼籲民眾前往投開票所監票，且貼文圖片有違法字眼之嫌，遭刪Q總部質疑違反選罷法。

刪Q總部指出，今日是投票日，陳世凱貼文有競選標語跟口號，已經明顯違反選罷法。

陳世凱說，他的助理希望提醒鄉親幫忙監票，所發的貼文，文字內容若有人感到疑慮，歡迎提供給選委會判斷；若選委會最後認定內容有違反選罷法，他個人願意道歉，並且承擔所有罰則。