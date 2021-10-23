「2021新北市眷村文化節」暨「眷村女力特展」開幕活動，於今（23日）在空軍三重一村登場。（文化局提供）

「2021新北市眷村文化節」暨「眷村女力特展」開幕活動，於今（23日）在空軍三重一村登場。（文化局提供）

「2021新北市眷村文化節」暨「眷村女力特展」開幕活動，於今（23日）在空軍三重一村登場，除了向勞苦功高的媽媽們致敬，也特選眷村代表女性人物，彰顯眷詠年代下不凡的女性精神，完整呈現眷村的生活感與歷史特色。

活動一開始由崇右影藝科大精采的「意難忘．空軍三重一村」音樂歌舞精華揭開序幕。新北市文化局長龔雅雯表示，10月對國家而言別具意義，不只對國家獻上最高敬意，也感性感謝眷詠年代下的眷村女力。

今年活動以「眷詠年代」為主題，配合防疫，虛實整合系列活動。線上活動包括眷村菜教學、復古老照片徵件、民歌演唱會；實體活動包括眷村女力展及音樂歌舞劇。並首度串聯新北各眷村協會聯合策展，振興藝文，採集新北眷村的故事，讓民眾來到空軍三重一村，立刻融入昔日眷村氛圍。

龔雅雯說，10月對國家而言別具意義，同時擁有雙十節及台灣光復節2個相當重要的節日，因此要對國家獻上最高的敬意，並感性感謝眷詠年代下的眷村女力，因為她們用心撐起經濟、用智慧撐起一片天，非常令人感動。

此外，龔雅雯於揭幕後參觀「眷村女力特展」，與眷村女力代表－空軍三重一村原眷戶蕭將軍夫人，一同回憶過往眷村女性們的身影，一探過去眷村的生活樣貌，並再度表達感謝之意。

2021新北市眷村文化節線上徵件活動至10月31日止，邀請懷念眷詠年代的大家，一起分享眷村文化的老照片，還有機會獲得精美好禮。

「眷村女力特展」則會持續開放參觀，首度串聯包括空軍三重一村、一江山戰役協會、新北市擎天協會、五股貿商社區發展協會及胡璉將軍故居等新北各眷村協會，振興藝文。更多詳情請上「空軍三重一村」網站及臉書粉絲專頁查詢。