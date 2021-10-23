資深藝人澎恰恰投資電影失利背負2.4億債務，日前召開記者會透露還了2000萬，約有2.2億債務需還，據悉他透過關係找到馬來西亞知名塔羅牌占卜師Ivy Pan，除了希望找到未來出路，也想藉此了解何時能還清債務，這名占卜師5月預言澎恰恰有望「年底翻身」，如今看來似乎逐一應驗，連澎恰恰都直呼：「準得讓人頭皮發麻」。

澎恰恰5月透過關係聯繫上知名塔羅牌占卜師，當時見到時就直接問：「幾時可以解決債務？」透過澎恰恰抽的牌面能看到：「今年有一個機會，就能解決掉大部分債務」，但也不忘強調：「若錯過今年的話，待2024-2025年，也仍有機會解決錢的難關」，此外更預言澎恰恰抽到「正義正」的牌，代表：「今年你有一個很好的翻身的契機，且落在年尾。今年這個機會若能抓到的話，大部分的債務都可以解決到完」。

知名塔羅牌占卜師預言澎恰恰「年底翻身」，如今逐一應驗。（影片／Youtube）

此外，占卜師點出澎恰恰會有多個合作對象找上門，但也提醒她務必慎選合作夥伴，直言：「有很多合作 看著有，實際無，都只是嘴上功夫，沒有實際合作的誠意」，當時的預言如今也一一印驗，先是直播主網紅連千毅開出一年兩千萬高薪，想找他合作，接下來又自拍台版《魷魚遊戲》，第一集曝光才兩周，就創下142次萬人次瀏覽；第二集「鼻孔遊戲」更是一周就創下近百萬人次瀏覽，就連各大品牌代言合作也找上門，靈驗程度讓澎恰恰直呼「頭皮發麻」。

這位塔羅牌占卜師Ivy Pan大有來頭，除了在馬來西亞是知名網紅外，還精通塔羅諮詢、心理學，以及風水八字、占星運程、企業人材培養、企業診斷、品牌營銷專業，還曾替許多明星、球星、網紅等進行塔羅諮詢。