彰化縣長王惠美一早也到現場關心，她說希望透過大量徵才，降低失業人口，補足企業缺口，創造政府、企業、縣民三贏的局面。（吳建輝攝）

參與徵才的產業包括製造業、高科技業、服務業等，其中像是友達、幸康電子、英發、金全益、謙伸等17家廠商，都開出超過4萬元以上優渥薪資。（吳建輝攝）

受到疫情衝擊，許多民眾遭受波及，彰化縣政府連續舉辦就業博覽會，23日第四場來到彰化和美，現場超過37家廠商參與，其中超過9成都是來自鹿港、和美等在地廠商，讓民眾可以就近就業，彰化縣長王惠美一早也到現場關心，她說希望透過大量徵才，降低失業人口，補足企業缺口，創造政府、企業、縣民三贏的局面。

參與徵才的產業包括製造業、高科技業、服務業等，其中像是友達、幸康電子、英發、金全益、謙伸等17家廠商，都開出超過4萬元以上優渥薪資，另外還有在地28家在地規模百人以上的中小企業，要找工程師、CNC技術人員，製圖人員、照服員、廚師等職缺，種類繁多。

王惠美表示，部分企業因疫情影響缺工，面臨人力不足及斷層，因此縣府積極辦理就業博覽會，希望降低企業缺工情形，因此提供求職民眾多元選擇，讓民眾適才適所，穩定就業，現場也因應新冠肺炎疫情，皆採單一出入口管制，並建立實名制，以維護大家的健康。

王惠美說，現場也設置「身障就業專區」，希望能協助身障朋友就業，讓他們能順利進入職場，縣府也推出「彰化就業通平台專區」，提供超過2000筆以上彰化在地企業徵才資訊，以「地圖式」搜尋功能，讓民眾能就近找工作。

王惠美強調，縣府也積極培育人才，開辦15班的職業訓練課程、22般的照顧服務人員訓練，另外為鼓勵青年朋友返鄉，針對本縣18歲以上45歲以下的縣籍年輕人，提供每人最高補助30萬的高額創業金，所有開辦課程讓所有青年朋友能夠找到自己的創業需求與長才，讓所有縣民能夠在地就業，為家鄉打拚，開創全新人生。