消防局也積極到地方駐點，方便民眾申請住警器，大大提升住警器的安裝率。(消防局提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣喬友大樓、高雄城中城大火造成重大人員傷亡慘劇，讓民眾對於住警器的重視日益提升，以彰化縣來說，目前住警器安裝率已經有75％，但縣府及民代仍認為必須提升，彰化縣消防局宣布，即日起全面開放設籍或居住在彰化的民眾免費申請，希望能大大降低火災致災率，減少傷亡及財產損失。

彰化縣消防局災害預防科長蔡佳洲表示，據統計2017年至2021年9月止，就有64件住警器成功示警的案件，近年消防局力推住警器安裝，也成功拉高安裝率，光是今年成功示警的案件就有20件，提早提醒民早，並增加逃生避難機會，有效減少人員與財產損失情形。

彰化縣消防局歷年來針對弱勢族群編列千萬補助住警器安裝，加上企業或個人捐贈，目前彰化28萬6000萬戶中，已經有超過21萬戶裝設住警器，將近74.66％，以國內算是名列前茅，近日議會議員質詢時，就希望能夠再提升安裝率，消防局經盤點過後還有5萬顆住警器，因此開放所有民眾申請。

即日起只要居住在彰化、或設籍在彰化的民眾，尚未申請的民眾可以到鄰近的消防分隊、或利用線上申請，以申請一次為限，同一地址不得重複，民眾只要攜帶身分證或相關證明文件即可申請，一般住戶建議自行安裝，若有老弱婦孺或獨居長輩，消防局也會派員著制服，前往協助安裝。