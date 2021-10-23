一名機車騎士日前深夜行經路檢點，因機車故障而停在路邊修車，不慎遭齒盤及鏈條截斷手指，路檢女警見狀趕緊叫救護車，並幫騎士在路邊碎石堆中尋回斷指；騎士沒有酒駕跡象。

南投縣警察局中興分局今天發布新聞稿表示，日前晚間在南投市東閔路執行取締酒後駕車專案勤務時，一名年約38歲吳姓男子騎打檔機車行經路檢點突然熄火，員警請吳男先將機車移到路旁，接著繼續執行路檢，不久便聽見一聲大叫，在場員警趕緊過去查看狀況。

「警察先生，我的手指頭不見了」，員警發現原來是吳男檢修機車時，右手大拇指第一節不慎遭機車傳動齒盤及鏈條截斷噴飛，員警見狀先拿紙巾讓吳男包著傷口，並立即報請消防局救護車前來，吳男忍痛請警方協助找尋斷指，最後由女警劉俐均在路邊碎石堆中尋獲，男子和斷指一同送往佑民醫院救治。

由於男子恰好在路檢點前機車故障，一度令警方懷疑是否是「裝出來的」以躲避酒測，對此，中興分局一名員警透露，吳男機車拋錨處是在反攔截點，防止駕駛人躲避酒測，位在附近支線道路，吳男尚無法看見「前有酒測」告示，且帶隊主管對酒駕判斷非常有經驗，近距離接觸未聞到吳男散發酒味、受傷前動作神情正常，且機車在拋錨前約50公尺即疑因故障而慢速行駛。

中興分局長洪政崴說，當天為內政部警政署規劃全國性取締酒後駕車勤務，執行員警在街頭服勤，看見民眾深夜在路旁修車恐有被撞危險，便請民眾緊靠路邊並隨時注意車前狀況，吳男不慎受傷後，員警冷靜細心處理、協助就醫，獲得當事人感謝與讚許。