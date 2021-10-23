天氣逐漸變冷，許多人在這種天氣就會食慾大開，如果不想變胖，不妨入手有著食物香氣的美妝，在變美的過程還能被療癒。今年秋冬SABON、ANNA SUI、PUPA紛紛推出具有甜點香氣的保養、香水、化妝品，甜蜜的氣味讓人一聞上癮，美妝控絕對不能錯過。

▍1.SABON 2021聖誕流金年華限量系列

SABON今年聖誕前夕推出限定的「流金年華限量系列」，開啟對於香氣的想像力革命，以「橙橘巧克力」為限量香氣靈感，將橙橘與巧克力兩種迥異的香味完美融合，創造獨一無二的流金年華限量香調，並一次推出12款禮盒與10款限量單品，為2021年聖誕禮盒增添更多創意、實現更多幻想與願望。

SABON 2021聖誕流金年華限量系列推出12款禮盒與10款限量單品。（邱映慈攝）

本次限量流金年華二合一臉部純淨磨砂膏注入甜橙精油，能賦予正面、溫暖、振奮的感受，喚醒感官與心靈能量。（邱映慈攝）

流金年華居室香氛噴霧為空間換上節慶的氣息，柑橘、巧克力、香草的芳醇感在空氣中為冬季帶來香甜的暖意。（邱映慈攝）

其中特別推薦「流金年華明星沐浴薰香組」，將六款從沐浴到空間的SABON明星商品一次收齊；流金年華明星三部曲禮盒內含迷你的明星三部曲，裝在精緻的棕色光澤織紋化妝包中，送禮自用都適合；迷你茉莉花語明星三部曲彩球、流金年華迷你沐浴油彩球充滿聖誕氛圍，先搶下來為交換禮物做準備，也可以掛在聖誕樹上做為裝飾，不到千元的價格非常划算，開賣必搶。

流金年華明星沐浴薰香組。（邱映慈攝）

流金年華明星三部曲禮盒。（邱映慈攝）

迷你茉莉花語明星三部曲彩球、流金年華迷你沐浴油彩球。（邱映慈攝）

▍2.ANNA SUI FANTASIA GOLD童話金色獨角獸淡香水

ANNA SUI今年秋冬全新推出「FANTASIA GOLD童話金色獨角獸淡香水」，調香師將Anna Sui腦海中的夢境化成真實香氛，靈感來自流金般的獨角獸瓶身，打造多層次香草風味，運用鵝絨般的香草蘭花、軟糯香甜的米布丁調合，以及奶油香草伴隨焦糖感的廣藿香，還有溫和感性的木香，勾勒出一幕幕映入眼簾的黃金童話，洋溢幸福感的甜點香氣，喚醒了花園中的花鳥綠意。

ANNA SUI FANTASIA GOLD童話金色獨角獸淡香水。（邱映慈攝）

童話金色獨角獸淡香水

香調：美食花香調

前調：佛手柑、梨花、檸檬戚風

中調：金銀花、茉莉、米布丁

後調：廣藿香、零陵香豆、奶油香草

▍3.PUPA零卡巧克力系列彩妝

PUPA將巧克力內的快樂可可元素延伸融入推出零卡巧克力系列。將甜點與彩妝結合，讓想要享受巧克力的我們也能不怕熱量享受快樂可可的魅力。

PUPA零卡巧克力系列彩妝。（邱映慈攝）

零卡巧克力系列推出7色眼影盤和3色顏彩盤，以簡約低調卻擁有超大鏡子設計，要帶出門使用也方便實用。本次以各種口味的巧克力作為調色的靈感，全新色系，每色皆實用，絕無廢色。此外，還將迷人的巧克力香味加入進彩盤內，讓化妝時有可以聞到快樂可可的味道，讓一整天心情都愉悅！

零卡巧克力七色眼影盤#002紅莓櫻桃巧克力。（邱映慈攝）

零卡巧克力七色眼影盤#003可可布朗尼巧克力。（邱映慈攝）