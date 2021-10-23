比八點檔還扯！一名男子在網路發文透露，他與女友計畫結婚，日前帶對方返鄉見父母時，女友卻看著準公公說：「爸……怎麼是你？」男子才驚知女友為爸爸外遇生下的私生女，讓他心情很複雜。

這名男子在爆料公社App的匿名公社分享，他與女友為前公司的同期，兩人恰為同鄉，迅速熟識後發展成戀人關係，而女友最近懷孕，兩人打算奉子成婚，他便於近期連假帶著女友返鄉見父母。

原PO提及，女友先前曾說，她的母親當了一個男人一輩子的小三，她則是在不被接納的關係所誕下的小孩，自小就被親戚嘲笑是私生子，而她成年獨立後也再也沒跟家中聯繫。

原PO分享，誰也沒想到他帶著女友回家後，女友一見到他的爸爸時表情立刻僵住，他的爸爸也愣了，而女友小聲地向他爸爸說：「爸…怎麼是你」，讓原PO猶如五雷轟頂，才猛然串起一切線索，不僅想起女友所說的經歷，也發現女友就是他同父異母的妹妹，甚至現在身上還懷有他的小孩。

原PO崩潰地在文末寫下，「老天跟我開什麼垃圾玩笑？這什麼三流劇本，你們想笑我、酸我，我都不在乎了，畢竟要是我在網路上看到這樣的事，我也會覺得好假，像我可悲的家庭和愛情一樣，只想問怎做才能全劇終？」

文章曝光後，不少網友留言回應，「這什麼祝天下有情人終成兄妹的劇情......」、「這只能斷了，小孩別生下來，擔心近親的血緣會影響小孩，然後忘了吧！除非你打算跟家裡斷絕關係。」、「這下複雜了」、「先問問你媽媽，你是不是你爸的兒子…」、「先驗DNA」。