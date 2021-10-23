「萬里蟹」新北北海岸重要漁產品之一，數年的深耕讓愛蟹饕客每年一進入秋季，就知道一定要來北海岸吹海風吃萬里蟹，為了更強化萬里蟹在地連結意象及氛圍，即日起至10月31日止，新北市漁業處將北海岸台2線沿途佈置品牌宮燈旗，在龜吼、富基、野柳及淡水都有佈置萬里蟹品牌裝飾，熱烈歡迎遊客在屬於萬里蟹最好的時節裡，到北海岸玩海賞山，品嚐在地萬里蟹最鮮美的滋味。

龜吼漁港用餐區上方懸掛小型萬字旗，在萬里蟹時節中旗幟下用餐更有風味。（漁業處提供）

漁業處表示，萬里蟹為天然海蟹，多聚集於臺灣富貴角外海西北方漁場，故以萬里龜吼、野柳、富基及淡水等北海岸為主要卸貨漁港，蟹籠捕撈的萬里蟹幾乎都是活蟹，品質賣相皆屬上乘，而深秋到初冬萬里蟹，膏肥肉滿，是秋冬最具美味也是最能反映時節的食材。

富基魚市風雨走廊，懸掛萬字旗，在漁港裡多一些喜慶的紅色。（漁業處提供）

值得一提，入秋後一路到過年前，都是萬里蟹最好的品嚐期，與北海岸各公所合作懸掛萬字宮燈旗，4大產地漁港也佈置萬里蟹品牌相關的裝飾，讓民眾都能在北海岸好好品味萬里蟹最美的時節。

捕蟹船主顏福清表示，提到萬里蟹，每個同行都可以說出自己人生大道理，依靠萬里蟹發家養活老小，以前在介紹自己工作時，都是說自己是來自萬里漁民，現在，萬里蟹已經成為遊客以及饕客的金字招牌，漁民可以自豪的說出「我是捕萬里蟹的啦」，看到這次萬里蟹旗幟在自己家鄉漁港隨處可見，大家反應非常熱烈，覺得自己親自捕撈的萬里蟹能在北海岸發光發熱，就覺得餘有榮焉。

漁業處表示，目前萬里蟹正在時節中，歡迎大家到萬里蟹合作餐廳、淡水漁市、富基魚市、龜吼漁夫市集及野柳假日活蟹市集品蟹。