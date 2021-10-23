台中市市長盃空手道錦標賽23日於台中二中體育館熱鬧展開，分為幼兒園、親子、國小、國中、高中、社會男女組等7大組別。市府運動局科長林宜萱代表運動局長李昱叡到場為選手加油打氣，肯定台中市體育總會空手道委員會積極推動賽事及訓練，促進台中空手道運動發展。
運動局表示，市府積極與台中市體育總會空手道委員會合作推廣空手道運動，培育林謙彣、陳威均、廖致詮、紀承佑、楊沛學、黎郁婷等優秀選手，今年全國運台中代表隊突破上屆成績，由林謙彣勇奪銀牌，感謝委員會主委宋一信及總幹事宋以力在基層積極發揚空手道運動，協助選手們奪得佳績功不可沒。
運動局指出，台中推廣空手道運動不遺餘力，提供選手競技交流舞臺，連年舉辦市長盃、總統盃等空手道錦標賽，今年辦理空手道B級教練講習暨A級教練增能活動，持續提升台中空手道運動風氣及競技實力。
今日包括運動局科長林宜萱、全國空手道聯盟理事長歐宴泉、台中二中校長許耀文、台中市體育總會空手道委員會主委宋一信、總幹事宋以力均出席為選手加油。
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