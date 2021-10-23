54歲李姓男子本月11日與一名網路相約的女山友，共同挑戰「羅馬縱走」1日來回，卻在下午3時許返程途中，涉水度過有勝溪時，突抓空繩索，遭湍急溪水沖走，走在後方的同行友人伸手搭救不及，妍箏睜看著她遭洪水吞沒，警消，台中警義消經過12天搜尋，上午在德基水庫內的大量漂流浮木中，發現李男遺體，目前搜救隊員已進行打撈。

據了解，李男與周女透過網路鄉揪挑戰「羅馬縱走」1日來回，11日下午回程時，李男在有勝溪落水失蹤。

周女向搜救人員表示，當時2人溯水要走到馬鰣橋，走在前方的李男突然抓空繩索落水，因溪水暴漲，她伸長手救人未果，只能眼睜睜見李男被溪水沖走，隨即趕緊上岸並報案。

台中市消防局接獲報案，連日來動員大批人力沿有勝溪溪床往下游搜救，並出動出動空拍機搜尋，未發現李男蹤跡。

搜救隊員研判，當地有勝溪等溪水最後都會流入德基水庫，連去幾天都派人在水庫周邊搜尋，但未發現，今天上午，搜救隊員果然在水庫的大量漂流木中發現李男遺體，但因打撈困難，目前正設法打撈中。