國旅升溫竹縣推出「新竹走走」2條旅遊路線，「新竹北埔走走」從古蹟密度全台之冠的北埔老街為起點。（羅浚濱攝）

新竹縣長楊文科與台南市長黃偉哲，上月見證新竹和台南城市旅行商業同業公會簽署互惠MOU後，台南旅行社業者23日帶團登司馬庫斯，縣府交旅處長游志祥特別送上在地東方美人茶等名產，指11月將推出「新竹走走」關西、北埔2條魅力路線，為竹縣國旅熱潮持續升溫。

楊文科表示，民間旅行商業同業公會自發性振興國旅，提供互惠計畫中的旅客特色伴手禮、DIY體驗活動，縣府傾力鼓勵與支持，盼能激發更強大的力量，提振竹縣觀光產業。

楊文科並說，縣府配合中央五倍券，推出「今晚住竹縣 現領滿竹券」加碼方案，來竹縣住宿花1千享2千2，限量6000間房價優惠補助，活動開跑不到兩周，已使用超過1500間，詢問度及使用度十分熱烈。

交旅處長游志祥指出，竹縣除與台南簽屬互惠MOU外，將推出「新竹走走」旅遊品牌，翻轉以往視覺為主的體驗模式，引領遊客從「味道」開啟一趟旅行，以新的角度體驗竹縣之美，首波推出關西、北埔2條魅力路線。

「新竹關西走走：行一條茶人的足跡」，以百年東安古橋為起點，將帶領遊客探索台灣紅茶外銷全盛時期的水、陸運輸茶古道，感受採茶人栽種運送、製茶人揉捻的繁複工序，走進百年茶廠品茗，一探舊日茶時光。

「新竹北埔走走：時空旅人拓墾日記簿」，從古蹟密度全台之冠的北埔老街為起點，透過親子尋寶遊戲，帶領遊客探索古蹟裡的秘密，體驗百年農村生活，還有米食職人討教私房點心的傳家食譜體驗。

游志祥指出，這2條輕旅行可以聽在地人說故事，一日深入遊玩也不會太累，即日起開放報名，預計11月起展開 ，歡迎各地民眾週末到了就來「新竹走走」！