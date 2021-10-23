作家們也帶著自己親筆簽名的著作到現場，將提供給公所來辦理抽獎，送給幸運的民眾。（吳建輝攝）

鹿港鎮立圖書館成立「鹿港學」專區，專門收藏有關鹿港的書籍文獻，以供後人尋根溯源或研究考據所需。（吳建輝攝）

「鹿港學專區」有些老師的著作已經相當稀少，因此部分「珍藏版書籍」將不會外借，僅限圖書館內借閱。（吳建輝攝）

鹿港鎮立圖書館成立「鹿港學」專區，專門收藏有關鹿港的書籍文獻，23日包括磺溪文學獎特別貢獻獎三位得主李昂、施懿琳、心岱，政壇前輩趙守博、蔡志展教授、施並錫教授、作家蔡崇熙、鄭如晴、丁志申、丁志達、尤秋玲、施清元，王康壽、李奕興等出身鹿港的文壇巨擘，齊聚為「文藝歸鄉40周年」展開序幕，文壇眾星雲集，為文風鼎盛的鹿港再度寫下新紀錄。

鹿港文藝界前輩返鄉支持鹿港圖書館，並希望藉由此活動爭取有關鹿港著續及文獻史料等，讓鹿港圖書館的「鹿港學」專區更完整，以供後人尋根溯源或研究考據所需，活動當天作家們也帶著自己親筆簽名的著作到現場，將提供給公所來辦理抽獎，送給幸運的民眾。

鹿港鎮長許志宏解釋，公所在籌備「文藝歸鄉」活動時，翻閱文獻發現1980年端午節，鹿港曾舉辦第4屆全國民俗才藝活動，就推出文藝歸鄉活動，邀請鹿港籍學者作家歸鄉舉行座談，當年他才8歲，如今40年過去，當年受邀出席的像是趙守博先生、蔡志展教授、蔡崇熙先生、心岱老師等，都是當年「文藝歸鄉」邀請的貴賓，具有承先啟後的意義，非常難得。

許志宏說，再邀請的過程所有文壇前輩都相當認同，二話不說點頭答應，成功大學退休教授施懿琳就率先捐贈由他主編的「全臺詩」65冊，以及其個人著作等共103冊給鹿港圖書館，讓他相當感謝，施懿琳則說，相當感動鎮長能把眼光關注到文學與文化層面，對於推動鹿港文化扎根的工作，具有相當重要意義。

許志宏也說，「鹿港學專區」有些老師的著作已經相當稀少，因此部分「珍藏版書籍」將不會外借，僅限圖書館內借閱，未來也將規劃「跟著作家小旅行」以及藝文講座等相關活動，持續邀請更多作家返鄉參與，讓鹿港古色古香外，還能增添「書香」。