衛福部國民健康署今年舉辦的全國保健會議中，新竹縣衛生局結合在地醫療資源及各大社團深入各村里，做戒菸、健康宣導及癌症篩檢等服務，在分組第二組的積分最高，囊括8大獎項，縣長楊文科感謝衛生局團隊及衛生所人員的努力，為縣民建構優質、安全、健康的生活環境。

衛福部10月21日在台中辦理全國保健會議，由署長吳昭軍頒發「109年地方政府衛生局辦理保健業務考評績優」獎項，新竹縣囊括8大獎項為，「菸害防制-戒菸服務」、「菸害防制-稽查績效」、「消弭健康不平等』、「癌症篩檢與檳榔健康危害防制」、「四癌陽追率平均值」、「B、C型肝炎擴大篩檢服務典範獎」、「HPV接種率績優」及「保健類優等獎」。

衛生局長殷東成說，2009年《菸害防制法》實施以來，該局落實執行室內公共及工作場所禁菸，去年執法稽查輔導54301家，運用菸捐推動二代戒菸多元服務，各衛生所辦理27個戒菸班，提供戒菸諮詢及勸戒服務3127人，並與醫事機構舉辦戒菸達人抽獎活動，提升民眾戒菸意願及成功率。

殷東成並說，B型與C型肝炎是國內感染人數最多的病毒性肝炎，去年該局推動肝炎篩檢達3832人，篩檢率76.84％ 後續追蹤BC型肝炎陽性個案，並協助轉介治療，獲國健署肯定。提醒40到79歲原住民及45到79歲民眾，可終身1次免費篩檢C型肝炎，健保給付C型肝炎口服用藥，治癒率高達98％。

為早期發現癌症、早期治療、降低死亡率，新竹縣衛生局去年辦理「大腸直腸癌、乳癌、口腔癌、子宮頸癌」四癌篩檢，服務人次共6萬2026人，發現癌症人數243人，四項癌症陽性個案追蹤85.3％，高於全國平均85.1％，也獲衛福部肯定。

衛生局提醒民眾，衛福部提供50到74歲民眾每2年1次免費糞便潛血檢查，45到69歲婦女每2年1次免費乳房攝影檢查，30歲以上有嚼食檳榔或抽菸習慣民眾每2年1次免費口腔黏膜檢查，30歲以上婦女每年1次免費子宮頸抹片檢查，國一女生免費2價子宮頸疫苗入校接種服務，相關篩檢資訊可洽詢各鄉鎮市衛生所或衛生局專線（03）5519065，讓新竹縣成為健康及高齡友善城市。