工程吊臂車行經新北市新莊區頭興街準備右轉化成路，疑因未注意車前狀況，吊臂直接撞上公車右側車頭，造成公車右側車頭凹陷、毀損。（翻攝畫面）

工程吊臂車行經新北市新莊區頭興街準備右轉化成路，疑因未注意車前狀況，吊臂直接撞上公車右側車頭，造成公車右側車頭凹陷、毀損。（翻攝畫面）

工程吊臂車行經新北市新莊區頭興街準備右轉化成路，疑因未注意車前狀況，吊臂直接撞上公車右側車頭，造成公車右側車頭凹陷、毀損。（翻攝畫面）

53歲葉姓男子今（23日）上午10時許，駕駛工程吊臂車行經新北市新莊區頭興街準備右轉化成路，疑因未注意車前狀況，吊臂直接撞上公車右側車頭，造成公車右側車頭凹陷、毀損，所幸無人員傷亡，詳細車禍原因待進一步釐清。

據悉，工程吊臂車行經新北市新莊區頭興街準備右轉化成路，車輛當時還未轉彎，但車頭吊臂已超出路口，直接撞上58歲蔡姓司機駕駛的三重客運299號公車，所幸僅造成車損，未有人員傷亡。

警方指出，雙方酒測值為零，正調閱監視器進一步釐清車禍原因。