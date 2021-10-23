民進黨前主席施明德表示，他至今無法看到自己的檔案；但昨天促轉會指「他沒有申請」；施明德妻子陳嘉君今日（23）表示，2003年開始，不斷地公開在媒體、各大報在電視上，要求看檔案；施明德受訪表示，他「陳菊、陳文茜等身邊相關者都被通知，只有我沒有。」

陳嘉君今日在臉書回覆促轉會主委葉弘靈指出，如果台灣社會不熟悉施明德從2003年開始到今天快20年的時間，一直跟檔案局申請檔案、要求能檢視完整的檔案，四處奔走請託幫忙；甚至到監察院向黃煌雄委員陳情，控訴為何國家剝奪了一個政治犯追求真相的權利。

陳嘉君說，施明德甚至以施明正、施明雄和施明德三個政治犯暨家屬的名義寫了一封陳情信給總統（馬英九任內），渴求總統賜給受難家族歷史真相，「我可以理解，畢竟新聞沒報導就像不存在」。

陳嘉君說，「可是，唯獨你，你心知肚明。也是你，你與我站在對立面」，針對戒嚴時期的檔案，她要求開放，「而是你的開放是『有條件』的。你的『有條件』在我看來是因為你對恐怖統治歷史脈絡的無知，也是因為你沒有對不同事物的領悟力，也缺乏了設身處地從各種不同的角度去思考、理解他人處境的同理心」。

陳嘉君說在她記憶中，至少有兩次在立法院舉行的公聽會，一次在監察院的閉門會議中，「我在你的面前清清楚楚地陳述了施明德作為一個坐牢25年的政治良心犯，如何如何在檔案局遭受不公不義的對待，這個不義叫做『剝奪一個受難者追求真相的人權』」，這個不公叫做「這些科員都可以看的檔案，受難者不能看」。「這些種種你都在現場」。

陳嘉君說，一開始她得知葉是「民間真相和解促進會」的秘書長，但聽了葉對事情的看法之後大失所望。後來又發現像葉這樣的人越來越多，雖然遭遇種種挫敗，但始終都不畏懼檔案局長林秋燕的惡霸，持續申請檔案，從未停止。

陳嘉君指出，「作為一個良心犯的施明德，和作為白色恐怖歷史的研究者的我，無法苟同你們對真相和轉型正義的看法」。

陳嘉君說，她對國家兒戲般的處理轉型正義感到難過，「你掌理的機關註定失敗歷史也會記上一筆」。現在看來更清楚了，要追求真相與和解，絕對不能去找促轉會。