溪州鄉長江淑芬表示，今年雖然主題活動只有一天，但精采程度不減，仍吸引許多民眾朝聖，也期待未來疫情趨緩後，能恢復辦理，甚至擴大舉辦。（公所提供／吳建輝彰化傳真）

「2021溪州提拔泥-溪遊記」在溪州森林公園熱鬧展開，吸引上百民眾前來朝聖，「有食閣有掠」的小農市集、手作體驗、闖關活動、百年古厝導覽、田園採果等，還有大牌歌手來助陣。（公所提供／吳建輝彰化傳真）

溪州鄉年度盛會「2021溪州提拔泥-溪遊記」23日在溪州森林公園熱鬧展開，今天雖然因疫情關係，將原本2天的活動縮短成一天，但精彩活動仍不變，溪州鄉長江淑芬表示，今年雖然主題活動只有一天，但精采程度不減，仍吸引許多民眾朝聖，也期待未來疫情趨緩後，能恢復辦理，甚至擴大舉辦。

「2021溪州提拔泥-溪遊記」在溪州森林公園熱鬧展開，吸引上百民眾前來朝聖，「有食閣有掠」的小農市集、手作體驗、闖關活動、百年古厝導覽、田園採果等，還有大牌歌手來助陣，在這裡待上一天，能夠一次將溪州所有農特產一網打盡。

江淑芬表示，提拔泥系列活動前後延續四個周末，特別是今年將活動移師到森林公園來，就是希望讓民眾體驗嶄新風貌的森林公園，園區內的老樹經過修剪，變得煥然一新，讓原本昏暗的公園變得明亮許多。

江淑芬說，除了老樹修剪外，還增設溜滑梯，沙池，還有攀岩等兒童設施，吸引許多親子前來遊玩，增進親子情誼，公園也有設置舞台區、夜間照明、環保裝置藝術等，大幅度地將森林公園活化，注入更多的藝文氣息。

江淑芬也說，現場還有千份價值50元的「溪遊卷」，民眾只要闖關成功就能獲得，並可在溪州指定商店籍現場的農產市集消費，購買溪州特有的農產品，希望未來能夠吸引更多民眾走進溪州，探索溪州農村之美。