高雄KTV前兩派人馬爭風吃醋 現場傳槍響 13:402021/10/23 中時 袁庭堯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄鼓山區博愛二路一家KTV23日上午10點驚傳槍響，據了解，5人歡唱後疑似爭風吃醋，離開時在人行道上打了起來，被打的人逃離現場後，疑似叫來同夥報復，同夥開車前來，發現打人的一方還在現場，直接朝外開了1槍示威後離去，所幸無人受傷，鼓山分局正全力追緝中。 蔡壁如批民進黨威權 開民主倒車 奧客要求現炸薯條 麥當勞員工揭暗黑手法驚呆眾人 #同夥 #KTV #爭風吃醋 #疑似 #驚開 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹聯幫2堂口街頭火拼 囂張小弟竟開賓士車撞警 08:092021/10/23 社會 亞歷鮑德溫誤殺人初步調查出爐 警：他持「冷槍」扣板機才知有實彈 11:162021/10/23 娛樂 亞歷鮑德溫不慎殺人過程曝光 崩潰哭「為何給真槍」導演認搞砸了 09:132021/10/23 娛樂 千越危樓開演唱會 中市府撂話別想辦 04:102021/10/23 社會新聞 緬軍與武器集結北部 聯合國憂引發人權災難 12:482021/10/23 國際 尊重藍色星球‧維護地球資源 時尚圈吹起永續風 04:102021/10/23 產業．科技 美妝吸客 線上開周慶趴 04:102021/10/23 時尚消費 美對華為、中芯開小門 半導體類股指數 收復季線 04:102021/10/23 財經要聞 驚悚萬聖節 群鬼奔銀幕 04:102021/10/23 娛樂新聞 李愛綺瑜珈館不敵疫情 空燒破百萬忍痛認了月底停業收攤 10:282021/10/23 娛樂 全運散打再封后 吳姿宜已是3寶媽 04:102021/10/23 地方新聞 社會熱門新聞 老天在開玩笑？ 男帶未婚妻回鄉 她見公公緩吐5字爆出驚人內幕 - 社會 挑戰羅馬縱走失足落溪失蹤12天 德基水庫內尋獲男山友遺體 - 社會 醫生娘喪夫太空虛 纏上老同學每月爽1次 代價慘痛 - 社會 奶爸一夜情啪到兒子安親班老師 他崩潰吐現況：怎麼辦 - 社會 重現虎豹潭5公尺山洪爆發 驚險紀實影片曝光 感謝搜救英雄 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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