高雄鼓山區博愛二路一家KTV23日上午10點驚傳槍響，據了解，5人歡唱後疑似爭風吃醋，離開時在人行道上打了起來，被打的人逃離現場後，疑似叫來同夥報復，同夥開車前來，發現打人的一方還在現場，直接朝外開了1槍示威後離去，所幸無人受傷，鼓山分局正全力追緝中。