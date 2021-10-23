ITF台北國際旅展11月5日在南港展覽館舉行，北投大地酒店推出超優惠線上旅展，限時搶購住宿、泡湯、美食、泡湯加餐飲套券，標榜優惠價46折起，旺季平日也不加價的住宿券7999元並加碼買五送一，湯氛券下殺55折，ITF展場並有限定優惠商品，金牌美饌稻香大地牛、剁椒鰱魚頭、湯屋下午茶券等經典品項通通72折起跳，每日限量50份。

北投大地酒店一泊一食住宿券旺季平日亦不加價，單張售價只要7999元，除提供雙人份早餐外，房內皆備有頂級愛馬仕沐浴備品，館內大眾風呂、露天泳池、水療SPA、健身房均可免費使用，還有悠閒愉快的Happy Hour時光，4-9月平日入住還加贈雙人下午茶一套或房型免費升等(二擇一)，若購買五張一組套票再加贈一張4-9月平日住宿券(一泊一食)。

大地酒店一泊二食住宿券單張售價則為10999元，除住宿條件同一泊一食外，另可彈性選擇月兒彎彎或喜歡西餐廳的午餐或晚餐2客，五張一組套票同樣加贈淡季平日住宿券一張。

大地酒店「大地湯氛套券」一套6張5988元，憑1張湯氛券即可享受雪景大眾風呂(原價1800元)；2張湯氛券則可使用浪漫獨立湯屋120分鐘，3張湯氛券可兌換Gaia SPA 60分鐘香氛護理療程+芳療室內個人泡湯30分鐘4400元)，每購買一套加贈4-9月平日大眾風呂券1張。

「大地湯饗套券」一套3張5997元，每張1999元就可以不用做選擇溫泉美食全都拿， 1張湯饗券可兌換喜歡西餐廳午間或晚間套餐一份+單人大眾風呂，2張湯饗券可兌換月兒彎彎雙人套餐+獨立湯屋90分鐘一間。一次購買兩套再加贈4-9月大眾風呂券2張。

「大地美饌餐券」一套8張6400元，可使用於大地酒店旗下餐廳「北投奇岩一號」、「月兒彎彎」及「喜歡廳」，一張美饌券折抵消費1000元，相當於8折，買2套再送月兒彎彎涮涮鍋套餐券1張。