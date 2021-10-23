2男大學生西子灣戲水踩空遭浪捲外海 他們緊抓消波塊得救 13:592021/10/23 中時 袁庭堯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 4名男大學生到高雄西子灣南岬頭沙灘戲水，2名男大生疑似遭浪捲往外海，所幸被附近練習帆船的人發現，直接救援上岸。圖為西子灣。(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 4名男大學生23日上午到高雄西子灣南岬頭沙灘戲水，一名男大生疑似下水太深，踩空後被浪帶往外海，另一名男大生想拉回他也遭浪帶出海，緊急抓住消波塊待救。 消防局獲報後立刻派員前往搶救，所幸2名男大生被附近海域練習帆船的人發現，直接救援上岸。 22刀刺死恩人阿嬤 冷血逆孫帶染血鈔找按摩女 「鬆一下」 2根電線桿遭拖板車扯斷「重壓車頂」 飛官回營途中險死 #男大生 #西子灣 #戲水 #帆船 #2男 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新莊老婦身中14刀亡 養子涉重嫌 04:102021/10/22 地方新聞 新莊逆孫14刀砍死嬤搶36萬 逃花蓮前竟還變裝去色情按摩 10:582021/10/22 社會 逆孫砍嬤14刀搶36萬「桑一下」逃花蓮遭逮 染血鈔票僅剩8萬 11:592021/10/22 社會 丹麥羽球賽》周天成闖男單8強 直落2解決大陸好手 08:042021/10/22 體育 男大生接種BNT多日高燒 高雄衛生局：有非典型心肌炎的可能 19:032021/10/22 生活 目睹遊民竊取 質疑主委包庇失職 悼城中城下半旗1天 居民控防火門今年被偷光 04:102021/10/22 焦點要聞 黃子佼獻聲加持八點檔 經典男男對唱蔣三省首開金口 20:442021/10/22 娛樂 大半夜奔馬路詭異「繞圈圈」 男與友人下場竟很慘 14:342021/10/22 社會 養孫22刀殺嬤搶錢 先買春再逃亡 04:102021/10/23 社會新聞 不滿雇主亂扣薪資 女會計工作半年後離職竟挨告侵占 10:022021/10/22 社會 女童遭怪男騷擾監視器卻模糊 議員要求盤點校園監視器 15:332021/10/22 生活 社會熱門新聞 老天在開玩笑？ 男帶未婚妻回鄉 她見公公緩吐5字爆出驚人內幕 - 社會 挑戰羅馬縱走失足落溪失蹤12天 德基水庫內尋獲男山友遺體 - 社會 醫生娘喪夫太空虛 纏上老同學每月爽1次 代價慘痛 - 社會 奶爸一夜情啪到兒子安親班老師 他崩潰吐現況：怎麼辦 - 社會 重現虎豹潭5公尺山洪爆發 驚險紀實影片曝光 感謝搜救英雄 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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