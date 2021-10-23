4名男大學生23日上午到高雄西子灣南岬頭沙灘戲水，一名男大生疑似下水太深，踩空後被浪帶往外海，另一名男大生想拉回他也遭浪帶出海，緊急抓住消波塊待救。

消防局獲報後立刻派員前往搶救，所幸2名男大生被附近海域練習帆船的人發現，直接救援上岸。