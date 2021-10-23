寶山鄉農會農民直銷站週年慶促銷葡萄蜜柚等在農特產品。（羅浚濱攝）

新竹縣寶山鄉鄰近竹科，在地生產蔬果成為竹科人最愛，讓寶山鄉農會農民直銷站銷售業績逐年成長，疫情期間推出蔬菜箱，更是熱銷一空，農會23日慶祝直銷站週年慶及農民節，熱鬧舉辦葡萄蜜柚促銷展售和食農教育推廣等活動。

寶山鄉農會總幹事陳信良表示，農會近年重點推廣海梨柑嫁接葡萄柚的「葡萄蜜柚」，風味接近葡萄柚，並增添甜味，含有豐富維生素C、礦物質、有機酸、膳食纖維，每年產量約450公噸，10月進入產期，歡迎想品鮮的民眾來直銷站購買，還可搭配五倍券和、農遊券。

活動現場進行食農小學堂，推廣雜糧及寶山在地食材入菜，成為蜜柚吐司、鮮榨蜜柚汁、黑豆糯米糕、水粄等美食佳餚。縣長楊文科也到場頒發農民獎得主廖英雄、傑出婦女江王玉秋及傑出青年農民鄒緯鋒。

「越做身體越好！」獲農獎的76歲廖英雄從小務農迄今超過一甲子，他種植蔬果的技術優良，曾榮獲綠竹筍二等獎、柑橘優等獎的肯定，他說「第一次得到這份殊榮很高興！」

傑出婦女江王玉秋種植綠竹筍、當令蔬菜及水果，自產自銷，並致力於家政推廣，積極參與社區活動。傑出青年農民鄒緯鋒則與父母親共同飼養毛豬，積極吸收新知，是青年農民的表率。

楊文科期望獲獎農民未來持續精進，推廣及帶動新竹縣農業新思維，並強調為提升農民福利，縣府持續辦理農產業保險保費補助、65歲（原住民55歲）以上老農的農保保費補助，今年更增加農民職災保險自付保費補助，他將帶領縣府團隊為持續為農民福利打拚，期吸引更多青年從農，為農業注入新血。