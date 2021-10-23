台中市政府23日舉行「青年事務諮詢委員會第二屆委員授證典禮暨共識營」活動，市長盧秀燕親自頒授青諮委員證書，勉勵第二屆青諮委員持續以開放的胸襟與理性的對談，開啟青年入府的新里程碑。

盧秀燕表示，第二屆青諮會自6月疫情嚴重期間進行遴選，原先擔心疫情影響青年意願與熱情，沒想到有335位青年報名突破紀錄，產生100名青諮委員，市府對平台極為重視，她今日親自授證，相信第二屆青諮委員會透過大家互相結合展現實力，對於台中市政推動會更加順利。

盧秀燕說，台中是第二大城市，登記戶籍有282萬人，加上求學及就業人口突破300萬人，境內更有17所大專院校及350所高中職中小學，師生高達40萬人，教育工作、醫療衛生、交通、社會福利、農業、文化工作等，市政工作千絲萬縷，雖有公務同仁努力，但仍需更多聲音成為重要參考諮詢對象，期望第二屆委員給予更多協助，提出更好更多元的意見。

她表示，諮詢委員職務工作對青年朋友日後發展皆是很好的訓練，更可以培養視野、領導力、及增廣人脈，第一屆青諮委員會意見採納達8成以上，是很高的錄案比例，台中就是我們的家，每位市民都是家人，如何讓城市更好更進步，每個職務都非常重要，希望第二屆青諮委員發揮影響力，在成長階段留下美好回憶。

研考會主委吳皇昇表示，感謝都發局長黃文彬、勞工局長張大春及教育局長楊振昇分別主掌「都市發展組」、「就業經濟組」及「社福文教組」三個議題小組，讓青年深入了解各項市政議題並提供建言，青諮會將採審議式民主的方式，讓年輕人與市政團隊在理性對話的基礎上，直接溝通與討論，並藉由意見交換的過程，將每一個有意義的想法，成為確實可行的建言。

第二屆青諮會參與機制更升級，青年可關注的議題不再侷限於青年事務，無論經濟、教育、社福、文化、建設，乃至於都市發展等面向都可以關切，未來也將有更多市府機關加入青諮會議，使政策的擬定與執行更全面、更接地氣。

研考會補充，為促進市府與新任委員聯繫交流，凝聚雙方對於公共事務參與共識，今日授證典禮結束後，特別安排此屆府方議題小組主政機關勞工、教育、都發局與青諮委員互動交流，並討論開會進行方式，會議也特別邀請青年發展協進會秘書長，同時也是行政院青諮委員曾廣芝、及教育部青發署審議業師陳威良擔任講座貴賓，現場分享青諮指南與青年參與公共實務經驗。

研考會說明，活動下午安排由研考會副主委洪誌宏代表研考會頒發兩堂講座的研習時數證書，為台中青諮會第二屆鳴槍起跑，百位新血摩拳擦掌、蓄勢待發，實現台中未來美好藍圖。