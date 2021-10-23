總統蔡英文已宣示，2025年一定要完成太陽能發電20GW的目標，壽險資金亦加入挺太陽能行列，國泰人壽總經理劉上旗23日表示，2020年中已成立「國泰電業」，目前投資250個太陽能電廠，預計今年底可產電200MG，到2025年底希望達成倍增或達三倍的產電量，即總投資金額將達200~300億元。

壽險資金瘋投資再生電廠，如台灣人壽、新光人壽等亦都有直接投資太陽能電廠，劉上旗表示，國壽不止是直接投資太陽能電廠，而是成立國泰電業，已籌組約20多人的專業團隊，未來會「更積極」尋找太陽能發電的系統商（EPC），以投資支持在台灣建設更多太陽能電廠。

且這種太陽能產電在出售給台電後，年化報報酬率可達4.5~5％，劉上旗亦表示，又沒有國外投資的避險成本或匯損壓力，且不像資本市場隨時有評價、跌價的風險，又響應政府政策，算是極不錯的投資，因此國壽打算積極投資，要在台灣再投資200~400個電廠。

不過，目前投資太陽能電廠最大的困難在土地取得、及要面對民眾陳情抗議，台灣民眾享受極低的電價，雖知道未來會缺電，但若談到住家附近要蓋電廠，初期都不樂意。

據與國壽合作電廠的開陽集團董事長蔡宗融表示，要生產100MG的太陽能光電，就需要100公頃的土地，現多是租用地層下陷或低地力的土地，但有些農地需要土地變更為特殊目的用地，價格會增加，導致土地移轉時多出土增稅問題，產生爭議，因此蔡宗融建議若要達成2025年底前太陽能產電20GW，中央及各地方政府應協助取得土地，如低地力土地不需土地變更，直接申許容積許可，這樣才可望加速太陽能電廠的興建。

同時未來三年要產12GW的太陽能，蔡宗融說總投資金額將上看6000億元，不是一般中小企業可負擔，所為開陽與國泰集團合資成立開泰能源，為支應未來資金需求，開陽10月25日將上興櫃，希望透過資本市場籌資及成長，支應未來太陽能的投資需求。