中華民國食品流通商業同業公會全國聯合會與台灣食品發展協會舉辦捐血活動，並贈送福袋給捐血中心。(林欣儀攝)

受疫情等因素影響，今年5月後血庫安全存量持續偏低，甚至一度亮紅燈，為號召民眾踴躍挽袖捐熱血，中華民國食品流通商業同業公會全國聯合會與台灣食品發展協會，攜手舉辦秋冬勸募捐血活動，預計可號召到500袋血量，且食品界也將發起募款，2至3年內將捐贈捐血車。

捐血中心指出，今年5月新冠疫情爆發後，民眾外出、捐血的情況大幅減少，血庫安全存量也因此亮起紅燈，再加上7、8月是暑假，血庫安全存量一度僅剩1、2天，近來情況雖有稍微好轉，但包括O型、A型及AB型血量仍缺，目前安全存量剩約6天左右。

中華民國食品流通商業同業公會全國聯合會理事長賴立彪表示，工會去年也曾舉辦捐血活動，募得300多袋血量，成效不錯，今年再度發起，目標為500袋，盼號召大家挽袖捐血。此外，理監事會也通過將捐贈1輛捐血車，讓更多民眾能參與捐血活動。

賴立彪說，捐贈捐血車的提案通過後，已有不少食品界業者響應，參與情況踴躍，大家有錢出錢、有力出力，預計2至3年內應可達到680萬目標。

台中市食品藥物安全處長傅瓊慧則表示，因疫情爆發、暑假等因素，目前血庫仍是缺血情況，感謝中華民國食品流通商業同業公會全國聯合會等團體號召會員捐血。