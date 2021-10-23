Makiyo以清純可愛的形象岀道，但鬧出毆打計程車司機重創演藝事業，花了許久時間才翻身，2017年靠著投資和創業，成了月入60萬的CEO，如今經營副業有成的她，卻語出驚人表示要退出演藝圈，更強調：「我一直都不想當藝人」，似乎對此圈子已經不再留戀。

據《三立新聞網》報導，Makiyo因為搬家整理出不少二手衣服，近來更是忙著直播拍賣衣物及包包，最便宜的價錢從30元開始起標，沒想到網友反應熱烈，讓她一度忙不過來，短短2個星期就賣出500件，進帳10萬元，加上原本代理賣的「AZA」飾品，月收入平均也有10萬元，近來更接獲台中直播邀約，除了嘗試賣其他產品，強調有機會想轉居幕後成立直播團隊，交給團隊成員去賣。

Makiyo雖然手上還有《寵物樂派購》網路節目，但她表示一起上節目的來賓都不認識，同期的藝人也都跑去做網路電商，未來不打算再接通告露臉，也會把重心慢慢轉往電商，更透露要退出演藝圈，強調：「一直都不想當藝人，賣衣服才是我的本性」，對這個五光十色的圈子似乎已經不再眷戀。

Makiyo日前被周刊拍到深夜被西裝男送回家，疑似有了新戀情，對此她解釋那是多年朋友，正在幫同母異父的姐姐兼經紀人胖姐牽紅線，笑稱男方是「未來姐夫」，至於自己仍單身，也沒有人追求，對於自己的感情現況，Makiyo表示順其自然，加上忙著辦家和直播賣東西，至少要半年後才有空找新對象。

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