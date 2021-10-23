桃園市患有失智症的97歲張姓老翁，23日凌晨趁著家人熟睡，獨自一人偷溜出門，一直到沒體力才坐在平鎮區龍南路的超商內，所幸路過的員警發現，及時伸援，才能讓老翁平安返家。

平鎮警分局龍岡派出所所長李東誠表示，住平鎮的失智症張姓老翁，23日凌晨趁著家人熟睡，竟獨自拄著助行器外出，淋著雨，且漫無目地的行走在深夜的街道上，最後體力耗盡，只能呆坐超商內的椅子上不斷喘氣。

所幸龍岡派出所警員周宗平及劉康儀巡邏經過，見老翁臉色發白，且深夜時間獨自待在超商，員警察覺有異，立即上前關心，但老翁面對員警詢問，完全無法表達詞意，員警只好先將老翁載回勤務駐地，並遞上熱食及茶飲供老翁補充體力、稍作休息。

待老翁狀況穩定後，員警再利用人臉辨識系統，查出老翁的相關資料，並順利聯繫上老翁的家人。老翁的孫子接到員警電話，著急的趕到派出所，見到爺爺平安無恙頻頻向警方道謝，並表示幸好此次得警方協助，爺爺才能平安返家，對於警方的熱心協助感謝不已。