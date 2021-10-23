北市20公尺高路樹突倒塌 機車騎士遭重砸2人送醫

北市松山區復興北路近日正在施作人行道改善工程，23日下午1時許，在工程圍籬內的一顆高度約20公尺、直徑約40公分的路樹突然倒塌，不偏不倚壓到一輛行駛中的機車，造成車上一對年約30歲的男女受傷，男子為大腿擦傷，女子無明顯外傷，所幸均無大礙、意識清醒，已送往台北長庚醫院救治。

倒塌的路樹占據了復興北路三線車道，警消已拉起封鎖線防止意外發生，並派員疏導該處交通，至於路樹倒塌的原因及責任歸屬，將由市府相關單位調查釐清。