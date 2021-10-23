北市20公尺高路樹突倒塌 機車騎士遭重砸2人送醫 14:312021/10/23 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市復興北路一顆路樹突然倒塌，造成兩人受傷。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市20公尺高路樹突倒塌 機車騎士遭重砸2人送醫 訂閱影音： 中時新聞網 北市松山區復興北路近日正在施作人行道改善工程，23日下午1時許，在工程圍籬內的一顆高度約20公尺、直徑約40公分的路樹突然倒塌，不偏不倚壓到一輛行駛中的機車，造成車上一對年約30歲的男女受傷，男子為大腿擦傷，女子無明顯外傷，所幸均無大礙、意識清醒，已送往台北長庚醫院救治。 倒塌的路樹占據了復興北路三線車道，警消已拉起封鎖線防止意外發生，並派員疏導該處交通，至於路樹倒塌的原因及責任歸屬，將由市府相關單位調查釐清。 竹聯幫2堂口街頭火拼 囂張小弟竟開賓士車撞警 驚險一瞬間！新莊吊臂車疑轉彎不慎「直插」公車車頭 #北市 #路樹倒塌 #機車 #復興北路 #路樹 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄街頭驚爆槍響 嫌拒捕連撞倒3車 警轟3槍逃逸中 13:302021/10/23 社會 越籍人妻偷吃同鄉後提分手 男砍傷她尋短血濺窗外 12:422021/10/23 社會 疑分神自撞分隔島 賓士車「翻一圈」躺路中 駕駛輕傷 15:172021/10/22 社會 搭房市熱潮順風車 鄭杏泰出脫台中老飯店 04:102021/10/23 財經要聞 捷運幸福站停車場 預計2023啟用 04:102021/10/23 地方新聞 2根電線桿遭拖板車扯斷「重壓車頂」 飛官回營途中險死 15:102021/10/22 社會 憂影響101煙火視野 南山世貿三館將靠近松智路 04:102021/10/22 地方新聞 職場達人－開陽投控董事長 蔡宗融的種電夢 發揚兆元產業 04:102021/10/23 產業特刊 疫情間苦練餐飲技巧 樹人家商洪詩雅奪全國技能競賽銀牌 17:532021/10/22 寶島 西港慶安宮內班 喜獲論文研究獎 04:102021/10/23 地方新聞 我的手指頭不見了！騎士修車弄斷指 正妹女警砂石中撈回 14:392021/10/23 社會 社會熱門新聞 老天在開玩笑？ 男帶未婚妻回鄉 她見公公緩吐5字爆出驚人內幕 - 社會 醫生娘喪夫太空虛 纏上老同學每月爽1次 代價慘痛 - 社會 北市20公尺高路樹突倒塌 機車騎士遭重砸2人送醫 - 社會 丈夫求歡遭拒「鳥」打妻臉 妻「奮力掐鳥」險捏爆休了他 - 社會 北市信義區驚悚車禍！Uber駕駛疑癲癇逆向連撞6車釀4傷 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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