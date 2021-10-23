王惠美表示，彰化不怕沒人才，就怕沒舞台，彰化近兩年積極營造各式舞台，讓青年朋友，有才華的人可以在彰化發光發熱。(吳建輝攝)

「迴市集」第一希望青年朋友回鄉來創業，第二希望青年創業的成果能夠引起更多人的迴響，吸引更多創業家扎根彰化，展現各自的實力與才華。(吳建輝攝)

彰化縣政府舉辦首屆彰化創業青年「迴市集」，23、24日在鹿港公會堂熱鬧展開，現場超過20個創業青年攤位，產品包羅萬象，像是蛋糕捲、羊肉熟食真空包、光雕投影等各種類產品，創業青年在現場說明傳遞自家產品的理念初衷，打動民眾加深對產品的印象，為年輕人的夢想，提供一個行銷與推廣的舞台。

彰化縣政府今年規劃2場次的戶外「青創市集」，每場都有超過20個創業青年到此與民眾分享自己的創業與夢想，透過創業市集擺攤活動，提供創業青年商品行銷通路及銷售場域，與消費族群互動的機會，讓創業青年了解市場消費的需求，增加創業競爭力，以「打群架」方式打響「迴」市集品牌。

王惠美表示，彰化不怕沒人才，就怕沒舞台，彰化近兩年積極營造各式舞台，讓青年朋友，有才華的人可以在彰化發光發熱，加上議會支持縣府年年編列「青年創業獎勵補助1000萬元」，設籍彰化18歲以上未滿45歲的青年，上完創業研習課程，並提案報告通過許可，最高可獲得30萬元的創業基金。

王惠美說，「迴市集」第一希望青年朋友回鄉來創業，第二希望青年創業的成果能夠引起更多人的迴響，吸引更多創業家扎根彰化，展現各自的實力與才華，而縣府也會做大家最後的後盾，希望協助青年創業，讓青年朋友再創業的路上，有縣府的陪伴，提供青年朋友們實現創業夢想的行銷舞台。